Bewolkt maar droog

Vrijdag wordt een hoofdzakelijk droge dag met geleidelijk aan wel meer wolkenvelden op de meeste plaatsen. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden. Dat meldt het KMI.

De dag begint met brede opklaringen maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. ‘s Ochtends zijn er ook hier en daar lage wolkenvelden en mist, vooral in het zuiden van het land. De maxima schommelen tussen 2 graad in de hoge Ardennen en 8 graden in het westen.

Vrijdagavond is het meestal droog en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de nacht wordt het zwaarbewolkt en verwachten we wat lichte regen of motregen in het land. De minima schommelen tussen 0 graad in Hoog- België en 6 graden aan zee.

Zaterdag bevinden we ons in een warme sector met zachtere en vochtigere lucht. Het is meestal zwaarbewolkt met lichte regen of motregen, vooral in de Ardennen. In de namiddag wordt het overal overwegend droog en zouden er mogelijk enkele korte opklaringen kunnen ontstaan. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig in het binnenland en vrij krachtig aan zee uit het westen tot zuidwesten. Rukwinden tot 60 km/h.

Zondag beginnen we met brede opklaringen in vele streken. Nadien wordt het wisselend bewolkt maar het blijft overwegend droog. Aan zee schijnt de zon meer dan in het binnenland. De maxima schommelen tussen 1 en 4 graden in de Ardennen en tussen 5 en 8 graden elders. Er staat daarbij een zwakke tot soms matige westen- tot noordwestenwind, die tegen de avond draait naar het westen tot zuidwesten. Tijdens de nacht naar maandag trekt een storing over het land.

Maandagochtend trekt een storing snel oostwaarts over het land. Nadien wisselen opklaringen af met wolkenvelden en regelmatig enkele buien. Er kan wat korrelhagel vallen, en in de Ardennen smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardense toppen en 7 graden aan zee. Er staat een vrij krachtige tot soms krachtige westen- tot noordwestenwind in het binnenland. Aan zee waait hij vaak zeer krachtig. Rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan zee zijn mogelijk.

Dinsdag trekt een nieuwe neerslagzone over het land. Het is vaak zwaarbewolkt met regen in Laag- en Midden- België en winterse neerslag in Hoog-België. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten, met rukwinden tot 70 km/u.

Woensdag liggen we nog onder invloed van een onstabiele of gestoorde maritieme luchtstroom uit het zuidwesten. Het is wisselvallig met soms regen of buien maar ook droge momenten met opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 9 graden.

Ook donderdag blijft de onstabiele of gestoorde maritieme luchtsoort ons weerbeeld bepalen. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien. Maxima rond 9 graden in het centrum.