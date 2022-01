Belgische Sofia Costoulas naar finale junioren Australian Open

Sofia Costoulas (ITF 10) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale in het enkelspel bij de meisjes junioren op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne.

Costoulas, het achtste reekshoofd, won in de Margaret Court Arena van thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220) in 2 sets: 6-4, 6-1. De partij duurde 1u14min.

Het was voor de 16-jarige Costoulas de eerste keer dat ze in de halve finale van een Grand Slam stond. In het dubbelspel werd Costoulas met haar Kroatische dubbelpartner Lucija Ciric Bagaric meteen in de eerste ronde uitgeschakeld.