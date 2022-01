Gewezen bpost-baas Van Avermaet opnieuw voor Amerikaanse rechter

Gewezen bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet verschijnt vandaag via videoverbinding opnieuw voor een rechter in Washington. De Amerikaanse justitie beschuldigt hem van kartelafspraken toen hij ceo was van bewakingsbedrijf G4S in België.

De zaak draait rond de toekenning van contracten van het Pentagon voor de beveiliging van Amerikaanse instellingen en militaire bases in België. Daarbij zouden verscheidene bewakingsfirma’s, waaronder G4S en Seris, illegale prijsafspraken hebben gemaakt en aanbestedingen hebben gemanipuleerd. Ook beveiligingsopdrachten voor het NCIA, het communicatie- en informatieagentschap van de Navo, kwamen in het vizier van de Amerikaanse justitie.

Die vervolgt momenteel Jean-Paul Van Avermaet, de voormalige topman van Seris Danny Vandormael en diens vroegere rechterhand Peter Verpoort, net als Seris zelf. Individuen riskeren wegens het overtreden van de antitrustwetten tot 10 jaar cel en tot 1 miljoen dollar boete, bedrijven dreigen tot 100 miljoen dollar op te moeten hoesten.

G4S België pleitte in juni, enkele maanden na het vertrek van Van Avermaet, al schuldig en betaalde een boete van 15 miljoen dollar. Twee gewezen toplui van het bedrijf, de voormalige verkoops- en de operationeel directeur, gingen in oktober over tot een schuldbekentenis.

Status conference

Op 8 december moest Van Avermaet al voor de federale districtsrechtbank in Washington D.C. verschijnen voor een ‘arraignment’, waarbij de aanklacht wordt voorgelezen. Dat gebeurde via een videoverbinding in de Amerikaanse ambassade in Brussel. De ex-bpost-topman pleitte toen onschuldig.

Vandaag vindt een zogenaamde ‘status conference’ plaats, te vergelijken met wat in België soms een relaiszitting wordt genoemd, waarbij de rechter en de verschillende partijen een stand van zaken opmaken. Die gaat om 9 uur lokale tijd of 15 uur Belgische tijd van start. Ook deze keer verloopt de zitting via een videoverbinding, al zou Van Avermaet daarvoor niet opnieuw naar de ambassade moeten afzakken.