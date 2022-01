Van pandemie naar endemie: reisgids naar een normaal leven

De eindbestemming: endemie

Wie het vandaag over de term ‘endemie’ heeft, bedoelt vaak dat de ziektelast en dodelijkheid van covid-19 niet groter zijn dan die van een griep of een verkoudheid. De onderliggende politieke boodschap is duidelijk: dan zijn er ook hoegenaamd geen maatregelen meer nodig.

Maar dat is niet wat epidemio­logen en biostatistici verstaan onder ‘endemie’. In een endemische situatie blijft een virus circuleren zonder grote golven te veroorzaken. Elke besmette persoon steekt in die situatie één andere aan. Als er geen sturende (corona)maatregelen zijn, is daar een bijzonder evenwicht voor nodig: de immuniteit die we verwerven tegen infectie moet in balans liggen met de al opgebouwde immuniteit die we kwijtspelen doordat de tijd verstrijkt, door mutaties van het virus of gewoon door geboortes. Als we sneller immuniteit zouden verwerven, zou de ziekte uitsterven. Verliezen we de immuniteit te snel, dan krijgen we opnieuw een piek aan besmettingen.

‘In dat endemische evenwicht ligt het reproductiegetal (dat uitdrukt hoeveel anderen een besmet persoon aansteekt, red.) rond 1’, legt bio­statisticus Niel Hens (UHasselt, UAntwerpen) uit. Het hoeft niet precies 1 te zijn: bij griep ligt het in de winter iets hoger, waardoor we toch een golf zien, en in de rest van het jaar lager dan 1, waardoor griep ­nauwelijks circuleert. Het aantal besmettingen is dus niet constant, maar wel voorspelbaar.

En zo krijgen in de endemische fase respiratoire virussen die al jaren elke winter terugkeren straks het gezelschap van sars-CoV-2, denkt Hens. ‘Dat zou wel eens de eind­bestemming kunnen zijn van dit virus. In het verleden kwam RSV eerst, dan griep. In welke volgorde de drie virussen elkaar zullen opvolgen, is moeilijk te voorspellen. Maar het is zeer aannemelijk dat sars-CoV-2 zich in dat rijtje nestelt.’

Maar een endemisch virus, dat dus in een mild tempo circuleert, hoeft voor de rest helemaal niet mild te zijn. ‘Een ziekte kan endemisch zijn, en tegelijk wijdverspreid en ­dodelijk’, schrijft Aris Katzourakis, die aan de universiteit van Oxford de evoluties van virussen bestudeert, in Nature. Malaria en tuberculose zijn endemisch. In 2020 eisten ze wereldwijd respectievelijk 600.000 en 1,5 miljoen levens. Volgens Katzourakis is er een wijdverspreide, rooskleurige misvatting dat virussen milder worden naarmate de tijd verstrijkt. ‘Dat is niet het geval: er is geen voorbestemde evolutionaire uitkomst. En al zeker niet wanneer een overdracht van het virus het vaakst gebeurt nog voor er ernstige ziekte optreedt, zoals bij sars-CoV-2.’