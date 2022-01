Club Brugge mag Mignolet dankbaar zijn tegen sterk Union

Club Brugge liet na een statement te maken tegen Union. Sterker: het mocht doelman Simon Mignolet danken dat het nog een punt redde tegen de nieuwe titelfavoriet.

Club Brugge mag dan een nieuwe trainer met een nieuw spelsysteem hebben, de wedstrijd tegen Union confronteerde de kampioen met oude kwalen. Net als in de heenmatch in het Dudenpark, vorig jaar in augustus, kreeg Club Brugge geen vat op de gretige Brusselaars. Het voetbalde een versnelling te laag en zag hoe individuele wanprestaties het team in de problemen brachten. Donderdag was vooral de Franse risicopatiënt Stanley Nsoki erg ondermaats. Onzeker ingrijpen leidde tot kans na kans voor de bezoekers.

De Brugse verdediging moest het stellen zonder zijn leider Jack Hendry, die een schorsingsdag uitzat na zijn rode kaart op Standard. In zijn plaats had trainer Alfred Schreuder in de eerste plaats Ignace Van der Brempt in gedachten. De 19-jarige Antwerpenaar zou zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge spelen, want donderdag raakte bekend dat de Oostenrijkse topclub RB Salzburg het jeugdproduct wil inlijven. Maar Van der Brempt bedankte voor de eer. Hij wilde zijn transfer niet op de helling zetten en weigerde nog in actie te komen.

Mitrovic aan aftrap

Het gevolg was dat Matej Mitrovic aan de aftrap verscheen. De Kroatische verdediger had zijn laatste minuten in augustus gespeeld. Schreuders voorganger Philippe Clement rekende niet op hem en passeerde hem op de officiële lijst voor de Champions League. Donderdag toonde hij zich de beste van de drie centrale verdedigers. Beter dan Brandon Mechele, en vooral beter dan Nsoki, die vorige zomer nog 6,5 miljoen euro kostte.

Union was de enige gevaarlijke ploeg in de eerste helft. Na een kwartier steriele druk van Club Brugge trokken kapitein Teddy Teuma en zijn luitenant Casper Nielsen het laken naar zich toe. Ruud Vormer pufte in zijn rol van verdedigende middenvelder. Club kwam vaak een mannetje te kort.

Mignolet

Deniz Undav zette Simon Mignolet als eerste aan het werk. Daarna was het zijn spitsbroer Dante Vanzeir die twee keer gevaarlijk was. Mignolet moest bliksemsnel uitkomen in een één-tegen-één en pakte uit met sublieme reddingen op pogingen van Teddy Teuma en Loïc Lapoussin.

Club Brugge zette daar niets tegenover. Union-doelman Anthony Moris moest in de eerste helft slechts één keer tussenkomen, op een strakke voorzet van Clinton Mata.

Om meer greep te krijgen op het middenveld offerde Alfreud Schreuder aan de rust Noa Lang voor Eder Balanta. Ruud Vormer kon daardoor opnieuw iets vrijer bewegen. Toch was het Union dat opnieuw de beste kansen kreeg. Nieuwkoop vond Lazare, die over mikte. En ook Kandouss mikte over. Club dreigde via Bas Dost – een plaatsbal die afgeblokt werd door Loïc Lapoussin – en een slalom van Charles De Ketelaere – Anthony Moris had niet al te veel moeite.

Net als in de heenmatch slaagde Club er niet in de Unionisten onder druk te zetten. In augustus loste uiteindelijk Eduard Sobol met een kanonsbal het schot van de verlossing. Maar zo’n zondagschot bleef uit op een kille donderdagavond. Hans Vanaken trapte in de slotfase een zeldzame vrije trap net naast het doel van Moris.

Geen krimp

Het was voorlopig de laatste wedstrijd die zonder toeschouwers werd uitgewerkt. Ook de invallers Mats Rits en Kamal Sowah konden de bakens niet verleggen. De verdediging van Union gaf geen krimp en Club moest blijven opletten voor tegenprikken. Teuma vuurde van buiten het halve maantje net over de kooi van Mignolet.

Na het gelijkspel op Standard liet Club Brugge na een duidelijk statement te maken. De recente geschiedenis laat anders vermoeden maar in deze titelrace is blauw-zwart de uitdager. De titelfavoriet kan niet anders dan Union zijn. Het waren de Brusselaars die het meest teleurgesteld moesten zijn met het puntenverlies. Zonder een uitstekende Simon Mignolet bedroeg de kloof op Club Brugge en Antwerp nu twaalf punten. Nu volgen de eerste achtervolgers op respectievelijk tien en negen eenheden. Zondag wacht het derde deel van het spannende vierluik voor Union. Dan ontvangen de Brusselaars de buren van Anderlecht in het Dudenpark. En kunnen ze opnieuw rekenen op hun geroemde publiek.