‘Urbi et Orbi’ moet het op Pasen voortaan zonder Nederlandse bloemen stellen

De Nederlandse bloemist die op Pasen het Roomse Sint-Pietersplein versiert, stopt er noodgedwongen mee. Twee jaar annulaties door corona heeft de sponsors doen afhaken.

De ‘Urbi et Orbi’ op paasdag -de traditionele zegen die de paus onder meer op Pasen geeft vanop zijn balkon aan het Sint-Pietersplein- zal het voortaan zonder Nederlandse bloemen moeten stellen. Na 35 jaar moet bloemist Paul Deckers de handdoek in de ring gooien. Dat meldt de Nederlandse publieke omroep NOS. Volgens Deckers is het project diep geworteld in de Nederlandse samenleving. In 1989 bedankte Paus Johannes Paulus II de levering speciaal in het Nederlands: ‘bedankt voor de bloemen’. Die woorden blijven tot op vandaag hangen bij onze noorderburen. De arrangeur van het bloemenproject kreeg in 2015 zelfs de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ voor zijn werk. ‘Een kroon op mijn werk’, noemt hij dat.

Marketingbeleid

Deckers, medeorganisator van het eerste uur projectleider sinds 2015, betreurt dat de traditie tot een einde komt. Omdat de pauselijke zege op Pasen al twee jaar niet meer door kon gaan, zijn de sponsors afgehaakt. Hen opnieuw warm maken gaat moeilijk. ‘Het past niet meer in hun marketingbeleid’, zegt Deckers aan NOS.

Al lijkt de zaak toch niet helemaal verloren. De Friezenkerk in Rome geeft aan dat ze bereid is om het Nederlands bloemenproject te redden. Ze voeren daarover gesprekken. Zelf zijn ze er rotsvast van overtuigd dat het Sint-Pietersplein bij het volgende paasfeest opnieuw vol Nederlandse bloemen zal hangen.