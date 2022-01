Sien en Thomas stoppen als Ketnetwrapper

Sien Wynants en Thomas Van Achteren stoppen als Ketnetwrapper. De kinderzender gaat opnieuw in een televisieprogramma op zoek naar hun opvolgers.

Sien Wynants en Thomas Van Achteren nemen afscheid op het Gala van de Gouden K’s. ‘Na negen jaar heb ik het gevoel dat ik zowat alle Ketnet-watertjes doorzwommen heb’, aldus Wynants. ‘Ik heb de dagelijkse live-wrap nog meegemaakt, Kingsize Live, het allereerste kleine Gala tot het Sportpaleis. Vaak in het buitenland gezeten en mooie programma’s gemaakt. De cirkel is rond. Tien jaar had een mooi rond getal geweest, maar net daarom doe ik het nu al. Ik sta open voor elke nieuwe uitdaging, voor minstens negen jaar.’

Thomas Van Achteren. Foto: VRT / Joost Joossen

‘De afgelopen acht jaar heb ik zoveel fijne dingen gedaan bij Ketnet, waar ik voorheen enkel maar van kon dromen’, zegt Van Achteren. ‘”Goedenavond jongens en meisjes!” In een overvol Sportpaleis. Samen met de Ketnetters de wereld een heel klein beetje warmer maken tijdens “De Warmste Week”. Presenteren voor een gevuld strand op Pennenzakkenrock en zoveel meer. Het is tijd om de fakkel door te geven. Iemand anders deze fijne ervaringen te gunnen en zelf op zoek te gaan naar nieuwe avonturen.’

Zoektocht naar opvolgers

Ketnet zal opnieuw opvolgers voor het duo zoeken via Wie wordt wrapper?, dat van start gaat op zondag 1 mei. ‘Ketnet gaat op zoek naar de ultieme match voor Sarah, Sander en Gloria. Iemand die geen schrik heeft van camera’s en sociale media, en al zéker niet van kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar. Iemand die zichzelf durft te zijn en goesting heeft om zich helemaal te smijten’, klinkt het. Inschrijven kan tot 28 februari via wordwrapper.be.

In de eerste editie van het programma kwam Charlotte Leysen uit de bus, in 2012 werd Sien Wynants gekozen, en in 2019 was dat Gloria Monserez.