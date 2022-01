Met een zogenaamde opkoopbescherming willen de Vlaamse socialisten burgemeesters toelaten om woningen in hun gemeenten alleen te verkopen aan wie er ook echt gaat wonen. Vlaams Minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), is niet onder de indruk.

Door de stijgende woningprijzen is het voor veel gezinnen en alleenstaanden moeilijker geworden om een woning te kopen. Volgens Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, is het een open zenuw in de ...