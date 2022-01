Ignace Van der Brempt wil niet tegen Union spelen met Club Brugge en aast op transfer naar Salzburg

Ignace Van der Brempt (19), jeugdproduct bij Club Brugge, weigert vanavond te spelen tegen Union omdat hij op het punt staat een contract te tekenen bij Salzburg.

De winger zou na de wedstrijd van vanavond naar Oostenrijk vliegen om daar een transfer te scoren, maar woensdag lichtte de jeugdinternational Schreuder in dat hij niet meer zou spelen tegen Union. De Nederlandse coach had Van der Brempt in de basis gedropt omdat Hendry geschorst is, maar moet dat plan nu dus herzien.

Met Van der Brempt was nochtans afgesproken dat hij nog een laatste keer in actie zou komen, maar die zag dat dus niet meer zitten. Mitrovic is zijn gedoodverfde vervanger in de basis tegen Union. Zijn laatste basisplaats dateert echter al van 6 augustus 2021 tegen Cercle Brugge.