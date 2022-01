Ovam beschuldigt eigen minister Demir van leugens in PFOS-commissie: ‘Verklaringen zonder enige feitelijke grondslag’

De moeizame relatie tussen minister Zuhal Demir en afvalstoffenmaatschappij Ovam is ontaard in een open oorlog. Ovam beschuldigt de minister van leugens tijdens haar passage in de PFOS-onderzoekscommissie. ‘Amusant, mocht het niet zo droevig zijn’, reageert Demir.

Tijdens de laatste politieke zitting van de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement, afgelopen maandag, haalde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zwaar uit naar haar eigen administratie (DS 25 januari). Ze beschuldigde afvalstoffenmaatschappij Ovam er onder meer van dat ze belangrijke documenten niet tijdig aan alle betrokken instanties had overgemaakt. Demir zei ook dat Ovam in 2017, toen de omvang van de PFOS-vervuiling en de mogelijke gevolgen daarvan voor het eerst duidelijk werden, stalen had moeten nemen in de woonwijken van Zwijndrecht. Dat is nooit gebeurd, noch werd er over de vervuiling gecommuniceerd (DS 15 januari).

Gisteren ontvingen de leden van de PFOS-onderzoekscommissie een aangetekende brief van Ovam – ondertekend door topvrouw Henny De Baets en alle andere Ovam-medewerkers die eerder al in de PFOS-commissie kwamen getuigen. In de opmerkelijke brief, die De Standaard kon inkijken, wordt minister Demir beschuldigd van leugens – terwijl ze tijdens haar getuigenis in de onderzoekscommissie nochtans onder ede stond. ‘De verklaringen van de minister zijn volstrekt zonder enige feitelijke grondslag’, schrijft de top van Ovam. ‘De Ovam-delegatie dient het standpunt van de minister dan ook formeel en onder alle voorbehoud te betwisten.’

Henny De Baets Foto: BELGA

Demir: ‘mijn geweten is zuiver’

In een brief van vijf pagina’s gaat Ovam vervolgens op drie concrete punten tekeer tegen de getuigenis van Demir. Zo herhaalt Ovam wat ze ook in de onderzoekscommissie verklaarde: dat in 2017 ‘op het politieke niveau de beleidsbeslissing werd getroffen om NIET te communiceren’ over de PFOS-vervuiling. ‘Geconfronteerd met deze politieke beslissing nam de Ovam de houding aan, naar alle zorgvuldigheid, om EVENMIN ambtshalve bijkomende onderzoeken uit te voeren.’

Ook de beschuldiging dat Ovam bepaalde documenten niet tijdig gedeeld zou hebben, spreekt de afvalstoffenmaatschappij krachtig tegen. ‘De Ovam heeft op geen enkele wijze informatie achtergehouden, geweigerd of niet accuraat bezorgd voor de minister, noch voor haar kabinetsmedewerkers.’

DS VIDEO - Hoe onze politici één voor één hun verantwoordelijkheden rond PFOS ontlopen. Video: De Standaard

In een reactie zegt minister Demir: ‘De stelling dat ik zelf om een Onderzoekscommissie vroeg om die vervolgens voor te liegen, is amusant moest ze niet zo droevig zijn. Ik krijg de indruk dat ik de rekening gepresenteerd krijg om dit aan te kaarten. Mijn geweten is zuiver’, aldus de minister.

‘Ongezien’

Vervolgens gaat Demir openlijk de confrontatie aan met de top van haar eigen administratie. ‘Het is hemeltergend dat gezien de lange staat van dienst van mevrouw De Baets, ze nog altijd niet wil inzien dat het dossier 3M in Zwijndrecht op een andere manier aangepakt had moeten worden. De mensen van Zwijndrecht en omgeving zijn, net als ik, die mening wél toegedaan.’ Al sinds het begin van de PFOS-crisis wijst Demir met de beschuldigende vinger naar Ovam, maar zo hard botsten de twee nog nooit.

De brief van Ovam zal volgende week maandag binnen de PFOS-onderzoekscommissie besproken worden. Commissielid Mieke Schauvliege (Groen) noemt de brief van de Ovam alvast ‘ongezien’. ‘Ze weerlegt de verklaringen van Schauvliege, Weyts en Demir. Wat Groen betreft, is een confrontatie nodig.’