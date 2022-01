S.G. schuldig aan doodslag 23-jarige sekswerker Eunice Osayande

S.G. is donderdag schuldig bevonden aan doodslag in de zaak-Eunice Osayande in het Brusselse hof van assisen. Osayande werd in 2018 doodgestoken terwijl ze in de buurt werd uitgebuit als sekswerker.

S.G., 17 op het moment van de feiten, heeft in de nacht van 4 op 5 juni 2018 de 23-jarige Osayande om het leven gebracht. Door vingerafdrukken op een pakje sigaretten dat bij het slachtoffer gevonden werd, kwamen de speurders S.G. op het spoor. Zelf houdt hij vol dat hij de vrouw niet moedwillig om het leven heeft gebracht.

Osayande werd op 5 juni 2018 om 4.45 uur zwaargewond werd aangetroffen op een trottoir in de Brusselse Noordwijk, voor een prostitutieraam, nog net binnen de grenzen van de gemeente Schaarbeek. Ze was meerdere keren gestoken met een mes en overleed in het ziekenhuis. Een nieuw straatje even verderop, in de Brusselse Kanaal­zone, tussen de Willebroek- en de Akenkaai, draagt binnenkort haar naam.

Osayande werd geboren in Edo (Nigeria). In de zomer van 2016 kwam ze naar België. Ze reisde via Niger naar Libië, waar ze samen met twee andere jonge vrouwen met een bootje naar Italië werd gebracht. In Italië werden de vrouwen aan land gebracht door de kustwacht. Ze kregen opvang in Napels, maar werden daar dezelfde dag nog weggehaald door een mensensmokkelaar, die hen naar België bracht, waar ze al na enkele dagen uitgebuit werden als sekswerker. Osayandes bijnaam was ‘Peace’.