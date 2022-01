Parlement fluit De Sutter en Bpost terug: ‘Krantenwinkels mogen geen mini-casino’s worden’

Petra De Sutter, de voogdijminister van Bpost, wist vooraf niets over de deal om krantenwinkels te verkopen aan gokbedrijf Golden Palace. Na een storm in het parlement, gaat ze de ceo op het matje roepen. Maar de beslissing rechtstreeks terugdraaien kan ze niet.

Een stortvloed van verwijten. Dat is wat Petra De Sutter in het federale parlement over zich heen kreeg na de bekendmaking van het bindend akkoord over de overname van 170 krantenwinkels van Relay en Press Shop door Golden Palace. Zowel van de oppositie als van regeringspartijen Vooruit, Open VLD, CD&V en PS. Zelfs haar eigen partijgenoot Stefaan van Hecke van Groen stak zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. Hij noemde het zelfs ‘een pure schande en een blunder van formaat.’

• Iedereen in de greep van de gulzige sportgokindustrie

Hun messcherpe analyse kwam in grote lijnen neer op het volgende: met de aankoop van zo’n 170 krantenwinkels in luchthavens, treinstations, ziekenhuizen en grote winkelstraten heeft het gokbedrijf Golden Palace ‘de jackpot binnengehaald.’ Met dank aan het overheidsbedrijf Bpost kan ze die winkels straks ongestraft ombouwen tot ‘mini-casino’s’ en gokpaleizen, waarin iedereen straks laagdrempelig en zonder controle kan binnenwandelen om een gokje te wagen.

Inclusief minderjarigen en gokverslaafden die op een zwarte lijst staan en in legale wedkantoren en casino’s niet meer binnen mogen. En dat onder een regering die in het regeerakkoord heeft beloofd om gokverslaving strenger aan te pakken en onder een voogdijminister – Petra De Sutter van Groen – wiens partijleden ‘al jaren in het parlement met hun morele vingertje zwaaien dat gokken slecht is’. Een quote van een grijnzende Jean-Marie de Decker die in het eigen Middelkerke naar eigen zeggen zelf ‘een prachtig casino’ aan het bouwen is.

‘Gesprek met management’

Zowat alle partijen wilden dan ook weten in hoeverre de voogdijminister vooraf van deze omstreden verkoopdeal op de hoogte was en wat ze van plan is om de beslissing van Bpost te blokkeren of om te draaien. En tot eenieders verrassing reageerde De Sutter, die bijzonder gewrongen zit in dit dossier, met de bekentenis dat ze pas gisteren van de overnamedeal op de hoogte werd gesteld. Het was volgens de voogdijminister een pure commerciële beslissing van de directie en de ceo van Bpost, Dirk Tirez, die een verlieslatend onderdeel wilden afstoten en daarvoor in de markt slechts heel weinig afnemers vonden.

‘De Bpost-directie had daarvoor een mandaat gekregen van de raad van bestuur in november vorig jaar’, aldus De Sutter. Een raad van bestuur die, zo herhaalde de minister, juridisch de autonomie heeft om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen. Maar de voogdijminister benadrukte wel dat ze het ‘geen goede beslissing’ vindt. Ze liet dan ook tussen de lijnen verstaan dat ze binnen de juridische lijnen druk op de Bpost-directie zal zetten om de verkoopdeal te herzien. ‘Ik zal een gesprek hebben met het management’, bleef ze voorzichtig. ‘Ik kan de beslissing niet rechtstreeks terugdraaien, maar ga de ceo en de directie wijzen op het charter verantwoord ondernemen en vooral op het aspect sociale duurzaamheid.’

Strengere regels voor dagbladwinkels én gokreclame

Net als minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) benadrukte De Sutter ook dat deze regering versneld werk wil maken van strengere regels die gokverslaving moeten tegengaan. De minister van Justitie legt naar eigen zeggen de laatste hand aan een KB ‘dat duidelijk zal definiëren wat een krantenwinkel is’. Daarin zal onder meer een verplichting staan tot minimale verkoop van dag- , week- en maandbladen en zal het aantal speeltoestellen strikter worden beperkt.

Om het gokken door minderjarigen en gokverslaafden tegen te gaan, zullen alle speeltoestellen ook uitgerust moeten worden met technologie die identiteitscontrole zal toelaten. ‘Laat ons duidelijk zijn, we zullen niet toelaten dat dagbladwinkels omgebouwd zullen worden tot gokpaleizen’, benadrukte Van Quickenborne. Ook de regels voor gokreclame zullen volgens hem ‘nog voor eind dit jaar strenger worden’, met de focus op het beter beschermen van minderjarigen.

‘Meer dan een babbeltje nodig’

De regeringspartijen beloofden daarna zowel hun politieke steun aan De Sutter als Van Quickenborne, maar de oppositie wees er unisono wel op dat het toch niet kan dat De Sutter vooraf niet op de hoogte werd gesteld van de verkoop van de 170 krantenwinkels door een van de vijf bestuursleden bij Bpost met een politieke partijkaart – zoals Mohssin El Ghabri van Ecolo. Het mag volgens N-VA en PVDA dan ook ‘niet bij een babbeltje met Bpost blijven’. Ook sommige parlementsleden van regeringspartijen, zoals Joris Vandenbroucke (Vooruit), benadrukten dat de omstreden verkoop aan gokbedrijf Golden Palace ‘nog voor eind februari’ moet worden teruggedraaid.