12-jarige steekt wijkagent neer aan middelbare school

In het Limburgse Peer heeft een 12-jarige een wijkagent neergestoken terwijl hij het verkeer aan het regelen was. De jongen is samen met zijn broer en moeder gearresteerd.

De feiten vonden plaats rond 15.30 uur in de buurt van het Agnetencollege. De agent zou meerdere steken in de borst en in het been gekregen hebben. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.

De dader werd intussen opgepakt. Samen met zijn moeder en broer.

Het onderzoek naar het steekincident loopt nog volop. Er is ter plaatse een veiligheidszone ingesteld. De twaalfjarige jongen zou school lopen in het Agnetencollege op de Collegelaan, waar de feiten zich afspeelden.

