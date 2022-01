Toestand van Amy Pieters is stabiel, maar onfortuinlijke renster is nog steeds niet bij bewustzijn na harde val

Amy Pieters is na haar loodzware val van 23 december ondertussen overgebracht naar een gewone ziekenhuiskamer. Dat meldde de werkgever van de Nederlandse kampioene, Team SD Worx, zonet in een communiqué. Ze is voorlopig nog niet bij bewustzijn, maar haar situatie is stabiel.

De 30-jarige wegrenster en pistier viel enkele dagen voor Kerstmis tijdens de laatste trainingsdag van de Nederlandse ploeg zwaar op haar hoofd in de buurt van Calpe. Ze werd met een schedeltrauma per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Alicante, waar ze een ingreep onderging. Op 6 januari werd de onfortuinlijke profrenster, begeleid door een specialistenteam vanuit Spanje met Eurocross, overgevlogen naar een Nederlands ziekenhuis. Op dat moment werd ze nog in een kunstmatige coma gehouden. Ondertussen ademt ze al een tijdje zelfstandig en hopen de medici dat de drievoudige baanwereldkampioene koppelkoers (met Kirsten Wild) op een dag ontwaakt.

Neurochirurg Wilco Peul zegt dat Amy goed door een zeer ernstige hersenoperatie is gekomen. ‘En dat er wat verbetering zichtbaar is. Fysiek is ze stabiel, maar ze is nog niet bij bewustzijn.’ Pas in die fase kan een betere inschatting worden gemaakt van de gevolgen van de val van Amy, die de dochter is van de ex-Belgische bondscoach Peter Pieters. Omdat er bij de familie veel vragen komen naar de toestand van Amy, besliste de ploeg in samenspraak met Amy’s familie om deze communiqué te verspreiden. De familie Pieters dankt iedereen voor de steun in deze emotioneel moeilijke en onzekere periode.