Beurzen verteren minder leuke boodschap Powell goed

Bij de start van de beursdag ging het nog moeizaam, maar de beurzen in Europa en dus ook Brussel lijken geen groot probleem te hebben met de boodschap van de Amerikaanse centrale bank. Die kondigde aan dat er vanaf maart een reeks renteverhogingen aankomen.

De meeste aandelenbeurzen noteren vandaag in het groen na een aanvankelijk negatieve start. Brussel is zelfs bij de positieve uitschieters maar daar speelt een Paul Stoffels-effect. De voormalige topper van farmareus Johnson & Johnson wordt de nieuwe ceo van het biotechnologiebedrijf Galapagos en dat katapulteert het aandeel fors hoger. Dat één persoon aan de top een groot verschil kan maken, is daarmee opnieuw bewezen.

Maar ook de meeste andere aandelen uit de Bel20-index, de index van de 20 belangrijkste aandelen in Brussel, doen het goed. Ook in de buurlanden noteren aandelen hoger. De beurzen zetten daarmee hun herstel verder na de klap van afgelopen maandag. Toch noteren de meeste beurzen sinds het jaarbegin nog altijd met een verlies.

Gisterenavond had Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve, nog aangekondigd dat al in maart de rente verhoogd wordt. De bank stuurt zowel zijn opkoopprogramma van obligaties als zijn rentebeleid bij. De boodschap van Powell is ook dat bij elke vergadering van de Federal Reserve de rente ter discussie staat. De verkrapping van het monetair beleid is bedoeld om de inflatie te bestrijden.

Anderzijds zei Powell dat als de aanvoerproblemen milderen er vanuit die hoek de druk op de inflatie ook wat kan afnemen. Maar samengevat houdt Powell dus alle opties open. Waar in de VS gisteren eerst nog somber werd gereageerd op die boodschap, openen de aandelenmarkten er vandaag ook positief.

Groeicijfers zijn opsteker

De recentste groeicijfers tonen dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met een groei van 6,9 procent op jaarbasis sterker groeide dan verwacht. De voorspelling was een groei op jaarbasis van 5,5 procent. Dat is een opsteker voor de beurzen want de jongste dagen was er vrees dat een krapper geldbeleid de groei van de economie sterk zou kunnen afremmen. Te sterk, was de vrees.

Tom Simonts, aandelenspecialist bij KBC Securities, zegt dat Powell de juiste woorden heeft gezegd en dat die geen verrassing inhielden. ‘We wisten dat hij de rente gaat moeten verhogen om de inflatie terug te dringen. De airco moet op en dat is geen slechte zaak. De commentatoren die daarin groot onheil zien, slaan de bal mis.’

Nog een jaar hoger?

Simonts illustreert dit met cijfers sinds 1930. ‘Bij alle eerste renteverhogingen door de Fed stegen de beurzen in Amerika eerst nog door. In alle periodes van 12 maanden na de eerste renteverhoging, ging de Nasdaq hoger’, zegt Simonts. Hij wijst er op dat beleggers tot nader order geen echt alternatief hebben. ‘Nu verkopen, kost geld want het brengt niets op. Dat je links en rechts wat herschikt, tot daaraan toe, maar het is te vroeg om te zeggen dat je het feestje nu al moet verlaten.’

In Brussel is zoals gezegd Galapagos de grootste stijger met een winst die schommelt tussen 15 tot 20 procent en blijft ook Proximus verder recht krabbelen. Solvay, AB InBev en Aperam zijn andere zwaargewichten die aantrekken. Opvallend is dat het farma-aandeel UCB nu al enkele weken onder zware druk staat ondanks positieve testresultaten van nieuwe medicijnen die eraan komen. Ook Umicore, dat zijn strategie in de markt van batterijen voor elektrische auto’s moest omgooien, blijft onder druk staan.

Meer volatiliteit en schommelingen op de beurzen lijkt tot nader order een feit. Een rechte lijn zit er evenmin in. De beurzen in het Verre Oosten sloten in verschillende markten tegen jaardieptepunten af.