Kan een coronabetoging dan niet zonder rellen?

50.000 mensen zakten vorige zondag af naar Brussel voor een betoging tegen het coronabeleid. Een bont allegaartje was het, onder wie ook enkele honderden relschoppers. De ravage was enorm. Staat ons dat dit weekend opnieuw te wachten?





Meer dan 230 mensen werden opgepakt en zondag is er weer een betoging in Brussel. Wie waren die relschoppers? En kunnen we dan niet beter zo’n betogingen gewoon verbieden of verhuizen naar een plek waar ze niet zoveel schade kunnen aanrichten?

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Ruud Goossens, Heleen Debeuckelaere | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere, Sofie Steenhaut | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.