Overzicht | Dit zijn de huidige quarantaineregels

De ministers zijn woensdagavond tot een nieuw akkoord gekomen over de afschaffing van de quarantainemaatregelen in het onderwijs. Alleen wie positief test, moet nog thuisblijven. Ook de regels voor volwassen zijn begin januari aangepast. Hieronder een overzicht.

Quarantaineregels bij kinderen

• Alleen wie besmet is, moet thuisblijven. Volledige klassen moeten dus niet meer in quarantaine, wanneer er meerdere besmettingen plaatsvinden.

• Wie thuis een hoogrisicocontact had, mag nog altijd naar school of naar de kinderopvang. Een quarantaine van tien dagen blijft wel verplicht voor leerlingen van het secundair, wanneer ze niet gevaccineerd zijn.

• De CLB’s stoppen met contactopsporing op school.

• Zelftests worden sterk aanbevolen.

• Meerdaagse schooluitstappen zijn toegelaten, maar daar zijn zelftests in het bijzonder aangeraden.

• Om een testcode te krijgen, kan je naar www.mijngezondheid.be surfen.

• Leerlingen van het secundair onderwijs die niet gevaccineerd en hoogrisicocontact zijn, moeten wel in quarantaine.

Quarantaineregels bij volwassenen

• U had een hoogrisicocontact en u bent volledig gevaccineerd (inclusief boosterprik minder dan vijf maanden geleden). Een PCR-test of quarantaine is niet nodig. Wel wordt aangeraden om maximaal te telewerken, bij voorkeur een FFP2-mondmasker te dragen en geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Als u niet gevaccineerd bent, moet u tien dagen in quarantaine.

• Heeft u symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus? Laat u onmiddellijk testen. Een testcode krijgt u via www.mijngezondheid.be. Tot uw test is afgenomen, gaat u in isolatie. Bent u negatief, dan is de isolatie voorbij. Bent u positief, dan duurt de isolatie tot zeven dagen na de symptomen. Wie dan geen klachten meer heeft, mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

• Wat moet u doen als een huisgenoot positief test? Als uw huisgenoot zich niet kan isoleren, bijvoorbeeld omdat het een jong kind is, laat u zich testen tussen drie à zes dagen na de eerste symptomen van de huisgenoot. Als deze test negatief is, mag u uit quarantaine.