Prins Andrew ontkent seksueel misbruik van Virginia Giuffre

De Britse prins Andrew ontkent formeel dat hij Virginia Giuffre seksueel misbruikt heeft toen ze zeventien was.

Prins Andrew ontkent de beschuldigingen over seksueel misbruik van Virginia Giuffre. Hij bestrijdt ook dat hij in het verleden zou hebben samengezworen met zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein. Wel geeft hij toe dat hij Epstein ‘rond’ 1999 ontmoet heeft. Dat staat in een officiële reactie van de advocaten van de prins.

De advocaten van Andrew zeggen dat ze over een deel van de beschuldigingen onvoldoende informatie hebben, waardoor de prins zich er niet over kan uitspreken. Wel ontkende Andrew dat hij een goede vriend was van de vorig jaar veroordeelde Ghislaine Maxwell, de rechterhand van Epstein, en dat hij frequent te gast was bij Epstein thuis.

Schuld bij slachtoffer

De 61-jarige zoon van de Britse koningin Elisabeth ontkende al eerder het misbruik van Giuffre, onder meer in een veelbesproken BBC-interview in 2019. Zijn advocaten beweerden onlangs dat Giuffre mogelijk ‘verkeerde herinneringen’ heeft.

David Boies, één van Giuffres advocaten zegt in een statement dat de prins de schuld bij het slachtoffer wil leggen. ‘We kijken ernaar uit om prins Andrew te confronteren met zijn ontkenningen en pogingen om mevrouw Giuffre de schuld te geven van haar eigen misbruik’, aldus Boies.

Prins Andrew werd in 2001 met Virginia Giuffre en Ghislaine Maxwell (r.) gefotografeerd. Foto: isopix

Andrew zou ook opnieuw gevraagd hebben om de zaak te seponeren. Dit omdat Giuffre volgens de prins geen juridische status heeft om een aanklacht in te dienen, onder andere omdat ze in Australië woont. Dat verzoek werd eerder al eens geweigerd door de rechter.

Buckingham Palace ontdeed prins Andrew eerder deze maand voor altijd van zijn militaire titels. Hierdoor moet hij zich in de zaak als een gewone burger verdedigen en wordt hij niet langer aangesproken als ‘His Royal Highness’.

Jeffrey Epstein werd in 2019 opgepakt na beschuldigingen over seksueel misbruik en sekshandel in minderjarige meisjes. Voordat hij vervolgd kon worden, pleegde hij zelfmoord in de gevangenis van Manhattan. Ghislaine Maxwell, die voor hem de meisjes ronselde, werd eind vorig jaar schuldig bevonden.