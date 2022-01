Kuifjeraket siert nieuw Belgisch paspoort

Wie binnenkort een nieuw paspoort krijgt, zal niet langer gebouwen maar striphelden aantreffen in het boekje. Een nieuw ontwerp met Kuifje, Suske en Wiske, Nero, Jommeke of De Smurfen moet het moeilijk maken om het paspoort te vervalsen.

In het nieuwe paspoort zijn 48 veiligheidselementen verwerkt, een verdubbeling tegenover het huidige paspoort dat uit 2008 dateert. Zo is er voortaan ook een barcode en bestaat het paspoortnummer uit 2 letters en 7 cijfers, in plaats van 2 letters en 6 cijfers. De datapagina is gemaakt van polycarbonaat, dezelfde plastic als van de identiteitskaart. Daarbij valt het transparante ‘decodeerblad’ weg omdat de decodeerfilter in de datapagina geïntegreerd werd. Er komt ook een derde foto, in lasergravure.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) wijst erop dat het reisdocument ook bij vervalsers erg gegeerd is. Het Belgische paspoort staat op een gedeelde vijfde stek in de ranglijst van ‘machtigste paspoorten’, een graadmeter voor het aantal landen waar het toegang tot verschaft zonder dat voorafgaand een visum nodig is.

Stadhuizen

Het huidige design van het paspoort dateert van 2008, met afbeeldingen van de stadhuizen van de tien provinciehoofdsteden en van de kabinetten van de ministers-presidenten van de deelstaten. Er zijn veel gelijkaardige paspoorten in omloop, waardoor er meer kans op namaak is, aldus Wilmès.

Verschillende uitgeverijen stelden gratis afbeeldingen ter beschikking. Veel ervan bestonden al, maar sommige werden op maat gemaakt of aangepast. In het paspoort is vooraan bijvoorbeeld de bekende raket van Kuifje te vinden. Er zijn ook afbeeldingen van de reeksen Natasja, Marsupilami, Suske en Wiske, Bollie en Billie, Kari Lente, Blake & Mortimer, De Kiekeboes, Lucky Luke, De Smurfen, Robbedoes en Kwabbernoot, Jommeke, Largo Winch en Nero. Sommige delen van de tekeningen zijn alleen te zien onder een UV-lamp.

Minstens 65 euro

Het normale paspoort telt 2 extra pagina’s, of 34 in totaal. Het document, dat zeven jaar geldig blijft, kan aangevraagd worden vanaf 7 februari. De basisprijs blijft ongewijzigd op 65 euro, afhankelijk van de gemeente van afgifte komt daar nog een bedrag bovenop.

In 2021 leverde de FOD 367.383 paspoorten af, ruim 166.000 meer dan in 2020. Toch is dat nog steeds heel wat minder dan in precoronatijden. In 2019 werden bijna 543.000 paspoorten afgeleverd, in 2019 bijna 648.000.