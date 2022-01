Ashleigh Barty na alweer een dominante match én stormram Danielle Collins naar finale Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich donderdag als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open in Melbourne. De thuisspeelster en nummer 1 van de wereld treft in de finale de Amerikaanse Danielle Collins, voor wie het haar eerste grandslamfinale wordt.

Ashleigh Barty plaatste zich als eerste voor de finale: na iets meer dan een uur tennis stond de 6-1, 6-3 eindstand op het scorebord in de Rod Laver Arena en kon de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51) inpakken. Het was het vierde duel tussen de 25-jarige Barty en de 26-jarige Keys. De Australische trok voor de derde keer aan het langste eind.

Ze neemt het zaterdag in de finale op tegen Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30) die ook maar twee sets nodig had om afstand te nemen van de Poolse Iga Swiatek (WTA 9). Na een uur en achttien minuten stond 6-4 en 6-1 op het scorebord.

Voor de 28-jarige Collins wordt het haar eerste grandslamfinale. In 2019 haalde ze bij haar debuut meteen de laatste vier op de ­Australian Open, haar beste uitslag tot dusver. Daarna haalde ze ook de kwartfinale op Roland Garros, maar toen 2021 om de hoek kwam piepen, liep het mis. Collins begon pijn te ervaren als gevolg van endometriose, een chronische ziekte waarbij weefsel dat erg lijkt op baarmoeders­lijmvlies buiten de baarmoeder begint te groeien. Vorig jaar onderging ze nog een zware operatie.

Uniek dat thuisspeelster finale haalt

Barty doet op haar beurt straks een gooi naar een derde grandslamzege, en een vijftiende WTA-titel. In 2019 won Barty Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot vandaag haar beste resultaat.

Het is overigens al van 1980 geleden dat een thuisspeelster de finale haalt van de Australian Open. Toen was het Wendy Turnbull die verloor van de toenmalige Tsjechoslowaakse Hana Mandlikova. De laatste Australische die het toernooi won, is Chris O’Neil in 1978. Barty is ook pas de zevende vrouw die deze eeuw op drie ondergronden een grandslamfinale haalt. De andere zes: Serena Williams, Venus Williams, Mario Sharapova, Simona Halep, Garbine Muguruza en Justine Henin.

In de onderlinge duels staat Collins 3-1 in het krijt tegen Barty. De Amerikaanse won wel hun laatste ontmoeting, vorig jaar in Adelaide (6-3, 6-4).