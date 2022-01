Van Quickenborne start met lik-op-stukboetes in strijd tegen winkeldiefstal

Winkeldieven kunnen sinds 1 januari een lik-op-stukboete krijgen. Daarbij kan de politie meteen ingrijpen en de dader een boete tot 350 euro opleggen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil op die manier de straffeloosheid rond winkeldiefstal aanpakken.

In tegenstelling tot andere vormen van diefstal is de winkeldiefstal in ons land de laatste jaren niet afgenomen. Ook doen winkeliers vaak geen aangifte, omdat zij het gevoel hebben dat daar geen gevolg aan wordt gegeven. Naar schatting wordt slechts 10 procent van de vastgestelde diefstallen aangegeven. Uit een Europese studie blijkt nochtans dat de verliezen door winkeldiefstallen in België oplopen tot bijna 1 miljard euro.

Daarom wil minister Van Quickenborne ingrijpen met lik-op-stukboetes, waarmee de politie onmiddellijk een boete kan opleggen aan de overtreder. Concreet kan de politie meerderjarige winkeldieven die worden betrapt meteen een boete opleggen tot 350 euro. De winkeldief kan die ter plaatse elektronisch betalen of kan de boete binnen de vijftien dagen betalen via overschrijving.

Op het strafblad

‘Wanneer dat niet gebeurt, komt er een minnelijke schikking. En als die niet wordt betaald, wordt men gedagvaard voor de rechtbank. Dan komt het ook op het strafblad van de persoon in kwestie. Zo willen we af van het gevoel van straffeloosheid’, zegt Van Quickenborne.

Van elk feit wordt een proces-verbaal opgemaakt. ‘Zo wordt bijgehouden wie herhaaldelijk gevat wordt voor winkeldiefstal. Dan sluiten we niet uit dat het parket daartegen optreedt.’