Vertenten en Bayat wraken KI in zaak ‘Propere Handen’

De advocaten Frank Scheerlinck en Hans Rieder vinden dat de rechters van de Antwerpse KI niet objectief kunnen oordelen in de zaak ‘Propere Handen’. Ze hebben de KI daarom gewraakt.

De procedureslag in de zaak ‘Propere Handen’ is begonnen. Vandaag moest de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen de in de zaak gebruikte bijzondere opsporingsmethodes (Bom) toetsen aan de wet. Het is een eerste stap op weg naar een rechtszaak.

Normaal is die toetsing een routinekwestie, al zeker omdat er in deze zaak weinig of geen speciale opsporingstechieken werden gebruikt zoals observaties van verdachten. Toch blijkt het bij ‘Propere Handen’ niet zo te lopen. Zowel Frank Scheerlinck, de advocaat van Nenad Tanovic (de boekhouder van Dejan Veljkovic), als Hans Rieder die de advocaat is van scheidsrechter Bart Vertenten, wraakten de KI. Ook Tom Bauwens, de advocaat van makelaar Mogi Bayat, legde volgens onze informatie een wrakingsverzoek neer.

Ze deden dat omdat dezelfde rechters van de KI die nu moesten oordelen over de Bom-methodes dat eerder ook al hebben gedaan toen de deal met spijtoptant Veljkovic werd afgesloten. Volgens de advocaten tonen ze op die manier ‘een schijn van partijdigheid’ en kunnen ze geen objectief oordeel meer vellen.

Scheerlinck bevestigde dat hij een wrakingsverzoek neerlegde, maar hij wilde verder geen commentaar kwijt. Hans Rieder was niet bereikbaar voor commentaar. Tom Bauwens, de advocaat van Mogi Bayat, wilde bevestigen noch ontkennen.

Voor Scheerlinck is het niet de eerste juridische spitsvondigheid waarmee hij recent het nieuws haalde. Hij slaagde er al in Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert te dagvaarden net op het moment dat de Kamerleden door een lacune in een KB 24 uur lang niet parlementair onschendbaar waren. Die zaak – waarin Lachaert werd gedagvaard door Gert Van Mol van de website ’t Scheldt – werd gisteren gepleit.

Hans Rieder wraakte al eerder met succes de onderzoeksrechter Joris Raskin in het ‘Propere Handen’-onderzoek.

De KI moet nu binnen de 48 uur beslissen of ze zich vrijwillig terugtrekt en de zaak aan een KI met andere rechters toewijst. Als ze dat niet doet, moet Cassatie binnen de acht dagen over de gegrondheid van de wraking oordelen.

Het federaal parket wil 57 mensen voor de rechter brengen in de zaak ‘Propere Handen’. Het gaat daarbij om aantijgingen als schriftvervalsing, corruptie en witwassen.