Podcasttips | Een heel foute trip

Cover story onderzoekt machtsmisbruik binnen de psychedelische gemeenschap. Foto: New York Magazine

1. De kleingeestige voorvechters van geestverruimende middelen

In november lanceerde New York Magazine voor het eerst een eigen verhalende podcast. Eigenlijk is het raar dat ze dat nog niet eerder deden. Het tijdschrift is gespecialiseerd in het soort sterk onderzochte, smeuïge verhalen die het erg goed zouden doen als podcast. Denk maar aan het inmiddels wereldberoemde oplichtersverhaal van Anna Sorokin, de Duitse ‘it-girl’ die de New Yorkse elite spectaculair om de tuin leidde.

In Cover story: power trip neemt het blad de psychedelische beweging in het vizier. Vrije denkers en open geesten houden zich al decennialang bezig met de voordelen van geestverruimende middelen. De wetenschap vindt steeds meerbewijsgrond voor hun aannames: psychedelica kunnen heilzaam zijn bij de behandeling van mentale problemen. De tripbegeleiders vormen een wereldje op zich en winnen in de VS aan geloofwaardigheid. Maar zoals dat gaat met wereldjes, worden er gretig potjes toegedekt.

Dat ervoer Lily Kay Ross toen ze de alarmbel wilde luiden over seksueel en machtsmisbruik binnen de gemeenschap. Ze doet haar verhaal aan iO Tillett Wright. Door hun positieve ervaringen met drugs op te sommen, maken de vertellers meteen uitvoerig duidelijk dat ze het beste voor hebben met ‘de psychedelische revolutie’. Die defensieve houding zegt natuurlijk ook iets over het vermeende underdog-gevoel dat binnen de gemeenschap leeft. De makers willen waarschuwen voor het sektarische denken dat ontstaat uit zo’n hecht groepsgevoel.

De onthulling dat er rare en potentieel gevaarlijke snuiters rondlopen tussen de tripgidsen is misschien niet echt verrassend. Maar deze podcast werkt natuurlijk wel als een fascinerende inkijk in een besloten wereld. Zo is het uiteindelijk toch weer typisch New York Magazine: je wilt even checken waar het over gaat, maar voor je het weet zit je tot over je oren in een lang, bizar verhaal.

Beluister ‘Cover story: power trip’ >

Cocaïnekoorts houdt Nederland een lelijke spiegel voor. Foto: NRC

2. ‘Cocaïnekoorts’ is terug: hoe Nederland een drugsland werd

De Nederlandse krant NRC is net begonnen met een nieuw seizoen van Cocaïnekoorts. Het eerste seizoen vertelde het ontluisterende verhaal van Ridouan Taghi, de kleine hasjdealer die uitgroeide tot Nederlands meest gevreesde cocaïnebaron en vermoedelijke opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries. Zijn verhaal is ook het verhaal van de Nederlandse drugshandel.

Samen met collega Elze van Driel richt misdaadverslaggever Jan Meeus zijn pijlen nu op Piet Costa. De Rotterdammer kwam in het nieuws als de man achter de in zilverpapier gewikkelde martelkamers. Misschien herinner je je de ijzingwekkende beelden nog. Onlangs werd er 17 jaar cel tegen hem geëist. Woensdag startte nog een nieuwe rechtszaak tegen hem.

Wie is Piet Costa? En hoe opereert hij binnen de internationale cocaïnehandel? Cocaïnekoortsbelooft Nederland opnieuw een lelijke spiegel voor te houden.

Beluister de eerste aflevering >

Zij is dol op true crime. Hij? Not so much. Foto: iHeartPodcasts

3. True crime in de slaapkamer

Toen ik begon aan de nieuwsbrief zag ik op Twitter deze cartoon voorbijkomen. Allicht zal lezer-luisteraar Laura (27) er ook om kunnen lachen, want zij is helemaal verslingerd aan true crime-podcasts. Ze raadt me Murder with my husbandaan, een oerklassieke, Amerikaanse misdaadpodcast. Een duo dist waargebeurde moordverhalen op, net als in de populaire Vlaamse podcast De volksjury.

‘Het verschil is dat het hier om een getrouwd stel gaat. De vrouw doet telkens enthousiast een moordzaak uit de doeken aan haar ongeïnteresseerde echtgenoot’, vertelt Laura me. ‘Dat legt een interessante kloof bloot: de vrouw heeft een interesse in moordzaken omdat ze ergens de diepe vrees koestert dat ze ooit ook in zo’n horrorscenario zou kunnen terechtkomen. Voor de man, die zelden het slachtoffer is, is dat bijna ondenkbaar.’ Zou dat de reden zijn dat true crime vooral bij vrouwen zo populair is? Een grimmige hypothese.

De podcast steekt er voor Laura om nog een andere reden bovenuit. ‘Op het einde schetsen de makers telkens wie het slachtoffer was. Zo maken ze duidelijk dat het echt wel om een verloren leven gaat. Ze nemen ook contact op met de nabestaanden om bijvoorbeeld informatie te geven over een non-profitorganisatie die ter ere van het slachtoffer is opgericht.’ En ze stak ook iets op over het rechtssysteem. ‘Heel wat wetten werden aangepast na high profile-zaken. Dat krijg je hier ook mee’.

Toch geeft Laura ook toe: ‘Ik leg het misschien iets slimmer uit dan het eigenlijk is. Een belangrijk deel van het plezier zit ‘m natuurlijk ook in de typische interacties tussen het koppel. De vrouw legt heel geanimeerd een zaak bloot, waarop de man antwoordt met een droge: “wow”. Dat is best schattig.’

Als eerste luisterervaring raadt ze aflevering 15 aan. Het stel verdiept zich in de zaak van twee vermiste kinderen en krijgt daarbij hulp van de moeder van de vrouw. Zij blijkt bijzonder goed op de hoogte omdat de verdwijning erg dicht bij huis plaatsvond.

Beluister ‘Murder with my husband’ >

