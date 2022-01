Belgische naar halve finales Australian open bij de junioren

Onze landgenote Sofia Costoulas (ITF 10) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales op de Australian Open bij de junioren.

Het achtste reekshoofd won in de kwartfinales van de Russin Diana Shnaider (ITF 3), het tweede reekshoofd. Na 2 uur en 14 minuten spelen stonden de 6-3, 5-7 en 6-4 op het scorebord. Vorige week was Costoulas op het juniorentoernooi van Traralgon ook al te sterk voor Shnaider.

Het is voor de 16-jarige Costoulas de eerste keer dat ze in de halve finale van een Grand Slam staat. Voor een plaats in de finale speelt ze tegen thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220).

Costoulas nam ook deel aan het dubbelspel. Daarin ging ze echter al in de eerste ronde onderuit.