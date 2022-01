Minder meldingen van geweld tegen politie

Het aantal pv’s voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna een kwart gedaald ten opzichte van 2020. De daling was het sterkst in Brussel.

Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij zijn partijgenote, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Met 10.095 incidenten in 2021 of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog, vindt Demon. Hij pleit daarom voor het gebruik van bodycams.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal geregistreerde feiten in 2021 uitkwam op 10.095. Dat is 23,7 procent lager dan in 2020 (13.343), en ook duidelijk onder het niveau van 2019 (12.033) en 2018 (12.400). De daling was het sterkst in het Brussels Gewest (-29,8 procent) en de provincie Luik (-29,7 procent). In absolute cijfers waren er het meest incidenten in de provincie Antwerpen (1.574), Oost-Vlaanderen (1.455), Brussel (1.453), Henegouwen (1.207) en Luik (956).

Demon noemt de cijfers ‘opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop’. Gemiddeld 28 incidenten per dag is volgens Demon echter nog steeds ‘problematisch’. Hij pleit daarom voor een nultolerantie voor geweld tegen de politie en is er voorstander van dat de politiediensten bodycams gebruiken.