Beurzen krijgen tik na aankondiging renteverhoging

Dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente ‘binnenkort’ zal optrekken, valt zoals verwacht slecht op de beurzen. De aankondiging van de topman van de Amerikaanse centrale bank duwde Wall Street woensdagavond duidelijk in het rood. Ook de Aziatische beurzen gingen daarop donderdag in de min.

De reactie op de aankondiging was duidelijk merkbaar. Zoals gaf de Fed eerst het rentebesluit vrij, en dat hield een handhaving van de huidige lage rentes vrij. De belangrijkste graadmeters op de beurs van New York stonden toen nog in de plus. Maar de daaropvolgende toelichting van topman Jerome Powell zorgde voor een kentering. Powell gaf aan ‘binnenkort’ de rente te verhogen, maar bleef ontwijkend over de timing en het volume van de monetaire steun van de instelling. De Fed wil met een renteverhoging de snelle stijging van de inflatie aanpakken.

Dat zou al op de volgende vergadering van 16 maart kunnen gebeuren. Dat lijkt dan toch het einde in te luiden van ­jarenlang (extreem) soepel ­monetair beleid in de VS. Het goedkoop beschikbaar stellen van geld door de centrale bank zette de voorbije jaar een turbo op de beurs. Die dreigt nu dus weg te vallen.

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 0,4 procent tot 34.168,09 punten. De S&P 500 moest 0,2 procent inleveren tot 4349,93 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot de sessie nagenoeg vlak op 13.542,12 punten.

Op de beurs van Tokio sloeg de mededeling wat harder in. De toonaangevende index van de Tokyo Stock Exchange verloor uiteindelijk 3,11 procent, en de breder samengestelde Topix speelde donderdag 2,61 procent kwijt. De Hang Seng-index op de beurs van Hongkong was rond de middag 2,5 procent lager.

Nerveuze markten

De geplande aankondiging en de vrees voor renteverhogingen door de Fed – en ook de geopolitieke spanningen rond Oekraïne – hadden de voorbije dagen al heel wat nervositeit op de financiële markten veroorzaakt. Met als ­gevolg de slechtste beursmaand sinds het begin van de pandemie, analyseerde de zakenbank Goldman Sachs. Zo moest de Techgraadmeter Nasdaq 100 sinds november zo’n 15 procent inleveren.