Eerst veel wolken, daarna opklaringen

Donderdag trekt een zwakke regenzone over het land, met eerst veel wolken en soms lichte regen. In de namiddag wordt het droger, met enkele opklaringen. We halen maximum 9 graden, meldt het KMI.

Vandaag trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. In de namiddag komen er opklaringen over het noordwesten, gevolgd tegen de avond in het centrum. Het wordt zachter bij maxima tussen 3 en 9 graden. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig.

Vannacht is nog wat lichte neerslag mogelijk in de Ardennen. De minima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden in het westen.

Vrijdag start lokaal met lage wolken die soms zorgen voor een slecht zicht. Over het westen en in het centrum van het land zijn er eerst opklaringen mogelijk, maar later wordt het er wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het blijft meestal droog met maxima tussen 1 en 9 graden.

Zaterdag bevinden we ons in een warme sector met zachtere en vochtigere lucht. Het is meestal zwaarbewolkt met lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 5 en 11 graden. Zondag start met brede opklaringen, maar nadien wordt het wisselend bewolkt. Het blijft meestal droog met maxima tussen 2 en 7 graden.