Zware klap voor de bende van ‘dikke Nordin’

In het Sky ECC-dossier is een aantal leden van de bende van de beruchte drugsbaas ‘dikke Nordin’ opgepakt.

Het Belgische gerecht heeft aan de Verenigde Arabische Emiraten al verschillende keren de uitlevering gevraagd van Nordin EL H. (34), alias ‘dikke Nordin van de Dam’. Maar ondanks het feit dat ons land recent een uitleveringsverdrag met de Emiraten heeft afgesloten, loopt El H. nog altijd vrij rond in Dubai. Zijn uitlevering werd telkens geweigerd.

Ondertussen werden deze week in Antwerpen opnieuw enkele mensen opgepakt die gelinkt zijn aan zijn activiteiten als drugssmokkelaar. Dankzij informatie uit het beruchte Sky ECC-onderzoek, waarbij geëncrypteerde berichten konden worden gekraakt, kreeg de Antwerpse federale gerechtelijke politie onlangs een bende in beeld die in 2020 minstens drie grote drugsuithalingen zou hebben georganiseerd aan twee containerterminals in het noorden van het havengebied. De operatie zou zijn geleid door El H. Ook de broers Rachid en Yassine Z. werden daarbij opgepakt.

Die laatste is volgens het parket de rechterhand van El H. ‘Hij regelde de uitbetalingen van de gecorrumpeerde havenmedewerkers’, klinkt het.

Van de zes mensen die werden opgepakt, werken er vijf in de haven. Ze voerden op de kaaien taken uit als vesseldispatcher, foreman, straddlerchauffeur, losse havenarbeider of buschauffeur. Drie onder hen zijn intussen weer vrijgelaten door de onderzoeksrechter, onder meer op voorwaarde dat ze tot nader order wegblijven van haventerreinen.