Gemiddeld aantal besmettingen klimt boven de 50.000

Er komt voorlopig nog geen kentering in de coronacijfers. Zowel het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames als de sterfgevallen blijven sterk toenemen. Andere varianten dan Omikron komen amper nog voor.

Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 17 en 23 januari werden dagelijks gemiddeld 50.110 nieuwe corona-infecties vastgesteld, een stijging met 77 procent op weekbasis. Het is voor het eerst dat de kaap van 50.000 gemiddelde besmettingen wordt overschreden. Ruim 98 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant.

Dagelijks werden gemiddeld 115.700 testen afgenomen, waarvan 45,6 procent een positief resultaat had. Het reproductiegetal bedraagt 1,22, wat betekent dat de epidemie nog in opmars is.

Tussen 20 en 26 januari werden dagelijks gemiddeld bijna 336 coronapatiënten gehospitaliseerd, een stijging met 44 procent op weekbasis. Momenteel liggen er 3.583 patiënten met corona in het ziekenhuis (+39 procent). Onder hen zijn er 352 die intensieve verzorging nodig hebben (-9 procent). Dat aantal neemt dus wel nog verder af.

Dagelijks overlijden nog steeds bijna 25 mensen aan een covid-infectie, een toename met 21 procent in vergelijking met een week eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land oifficieel al ruim 28.900 sterfgevallen toegeschreven aan het virus.

Intussen hebben bijna 6,4 miljoen Belgen een boosterprik gekregen. Dat komt overeen met 55 procent van de totale bevolking en 69 procent van de volwassen bevolking.