Biden mag een nieuwe opperrechter kiezen (en kan zo verkiezingsbelofte inlossen)

De Amerikaanse opperrechter Stephen Bryer gaat met pensioen. Dat betekent dat president Joe Biden een verkiezingsbelofte kan vervullen: de eerste zwarte vrouw ooit benoemen als rechter aan het Hooggerechtshof.

De oudste opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist met pensioen te gaan. Dat meldden Amerikaanse media en internationale persbureaus woensdag op basis van betrouwbare bronnen. Bryer zelf moet het nieuws nog officieel bevestigen, maar het Witte Huis ontkent het alvast niet.

Met zijn 83 jaar kan niemand hem een pensioen ontzeggen. Hij werd in 1994 door toenmalig president Bill Clinton aangesteld en had toen al een indrukwekkende cv. ‘Hij is zonder twijfel een van de meest vooraanstaande juristen van onze tijd’, zei Clinton toen volgens The New York Times. Bryers vertrek zou deze zomer plaatsvinden.

De kans is klein dat het iets zal veranderen aan de huidige ideologische verhouding in het hof. Op dit moment worden zes rechters bestempeld als conservatief en drie - waaronder Bryer - als progressief. Biden zal Bryer hoogstwaarschijnlijk vervangen door een rechter die zich in dat laatste kamp bevindt.

Naast een progressieve houding hebben en (uiteraard) gekwalificeerd zijn, zal Bidens nominatie ook zwart en een vrouw zijn. Tijdens zijn campagne beloofde hij de eerste zwarte vrouw ooit te benoemen als rechter aan het Hooggerechtshof. Het Witte Huis bevestigde woensdag dat Biden bij dat streven blijft. Er werden nog geen namen genoemd, maar dat belet de Amerikaanse pers niet de mogelijkheden op te sommen.

1. Leondra Kruger

Foto: AP

De 45-jarige rechter werkt sinds 2014 als rechter in de staatsrechtbank van Californië. Waarnemers noemen haar werkwijze behoedzaam en weloverwogen. Iets waar ze het zelf mee eens is.

Kruger bezit veel van de kwalificaties die kandidaat-opperrechters typisch hebben, schrijft The New York Times. Zo heeft ze net als vier van de huidige rechters een Yale-diploma op zak. Verder diende ze net als zes van de huidige rechters eerder als griffier bij het hof. Ze is verder bekend met en bij het hof omdat ze onder Barack Obama in het ministerie van justitie werkte.

Wat haar echter ongewoon maakt, is dat ze op dit moment rechter is in een staatsrechtbank. Acht van de huidige opperrechters waren lid van een federaal Hof van Beroep op het moment dat ze benoemd werden tot lid van het Hooggerechtshof.

2. Ketanji Brown Jackson

Foto: REUTERS

Jackson werkt op dit moment wel als rechter aan een Hof van Beroep. De 51-jarige heeft verder, net als vier van de huidige opperrechters, een Harvard-diploma op zak.

Ze werd pas in juni 2021 aangesteld aan het Hof van Beroep in Washington D.C., maar het DC-circuit wordt van oudsher gezien als een opstap naar het Hooggerechtshof.

3. J Michelle Childs

Foto: AP

De 55-jarige Childs is op dit moment disctrictsrechter in Soutch Carolina.

Ze werd in 2009 door Obama benoemd en werd eerder ook genomineerd door Biden voor een zitje in het Hof van Beroep in Washington D.C.

Verder heeft ze de steun van congreslid Jim Clyburn, een bondgenoot van Biden. Clyburn heeft eerder bij de regering-Biden eerder aangedrongen haar voor te dragen als de volgende opperrechter. ‘Haar ervaring maken haar een goede aanvulling voor het Hooggerechtshof’, aldus Clyburn.