Geen nieuwe dubbelfinale Australian Open voor Mertens

Elise Mertens is er donderdag samen met haar Russische dubbelpartner Veronika Kudermetova niet in geslaagd de finale te bereiken op de Australian Open.

In de halve finale gingen de derde reekshoofden met 6-2 en 6-3 onderuit tegen de topreekshoofden, de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

In de finale spelen Krejcikova/Siniakova tegen de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Voor Mertens, die in het enkelspel in de vierde ronde werd uitgeschakeld, blijft het dus voorlopig bij drie grandslamtitels in het dubbelspel. In 2019 won ze samen met Aryna Sabalenka de US Open en vorig jaar was ze met de Wit-Russische ook in Melbourne de beste. In 2021 pakte Mertens met de Taiwanese Su Wei Hsieh ook de titel op Wimbledon.