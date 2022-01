Nakomelingen Italiaanse troon en Belgische prinses Marie-José vragen juwelen terug

Het nageslacht van de laatste Italiaanse koning Umberto II en zijn Belgische vrouw prinses Marie-José heeft formeel de koninklijke juwelen teruggevraagd. Die liggen momenteel in een kluis in de Bank van Italië.

Op 5 juni 1946 gaf de toenmalige Italiaanse koning Umberto II verschillende broches en halskettingen in bewaring bij de Bank van Italië. Samen zouden de juwelen goed zijn voor zo’n 6.700 diamanten en 2.000 parels. Dat was drie dagen nadat de Italianen in een referendum voor de afschaffing van de monarchie hadden gestemd. Zo’n 90 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit en daarvan moest iets meer dan de helft niets meer weten van een Italiaanse troon.

Umberto II, van het Huis Savoye, en zijn vrouw de Belgische prinses Marie-José - groottante van koning Filip - waren nog maar sinds begin mei officieel aan de macht. Door de uitslag van het referendum werd de koning-af samen met zijn mannelijke erfgenamen verbannen. Ook de vrouwen binnen de koninklijke familie verlieten Italië. Pas sinds 2002 mogen mannelijke erfgenamen Italië opnieuw binnen.

76 jaar

Intussen bleven de juwelen 76 jaar lang in de kluis liggen. Nu maken de nakomelingen van Umberto II en Marie-José voor het eerst officieel aanspraak op de juwelen. Het gaat onder meer om hun zoon Victor Emanuel van Savoye, en hun drie dochters, Maria Gabrielle, Maria Pia en Maria Beatrix. In november vorig jaar verzocht de familie Savoye al informeel de juwelen te verkrijgen. De bank ging toen niet in op dat verzoek omdat het zichzelf enkel ziet als de bewaarder van de juwelen, niet als de instantie die kan beslissen over wat er mee gebeurt.

Nu dat de nakomelingen een formeel verzoek hebben ingediend, komt het mogelijk tot een rechtszaak.

De juwelen zijn het enige van de koninklijke bezittingen die niet door de Italiaanse staat inbeslaggenomen werden na de afschaffing van de monarchie. Dat speelt volgens de advocaat van de familie Savoye in hun voordeel. Aan Corriere della Sera zei hij alvast stellig: ‘De familie Savoye zal haar juwelen terugkrijgen.’

Tentoonstellen

Victor Emanuel van Savoye stelt dat de familie de juwelen niet voor persoonlijk bezit wilt, maar ze wilt tentoonstellen aan het publiek. De prins is echter niet meteen de populairste in Italië. Hij kwam al meerdere keren in opspraak. Zo werd hij in 2006 gearresteerd door de Italiaanse politie wegens corruptie, vervalsing en prostitutie - uiteindelijk gaf hij tijdens zijn ondervraging toe een seksverslaving te hebben. Een jaar later eiste hij 260 miljoen euro van de Italiaanse regering als schadevergoeding voor de ballingschap van zijn familie.

Het is niet duidelijk hoeveel de juwelen in de kluis waard zijn. Volgens The Guardian variëren schattingen tussen de 18 en 300 miljoen euro. Corriere della Sera spreekt zelfs van 500 miljoen euro.