Paul Stoffels nieuwe ceo van Galapagos

Paul Stoffels, die zijn strepen bij de Amerikaanse farmareus J&J heeft verdiend, lost medeoprichter Onno van de Stolpe af als topman van het Belgische biotechbedrijf.

De Belg Paul Stoffels (59), tot voor kort wetenschappelijk directeur bij de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, keert terug uit pensioen en lost Onno van de Stolpe af als ceo van het Belgische biotech-bedrijf Galapagos. Dat heeft het bedrijf, met hoofdvestiging in Mechelen, woensdagavond laat bekendgemaakt in een persbericht.

Van de Stolpe, tevens de stichter van Galapagos, zwaaide vorig jaar, in september, af als ceo van het biotechbedrijf, om zich meer te concentreren op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zijn vertrek was niet minder dan het einde van een tijdperk voor het bedrijf. Maar met Paul Stoffels krijgt Van de Stolpe een opvolger met een indrukwekkend trackrecord in de farma-industrie. Na onder meer studies in tropische geneeskunde ging hij in 1991 aan de slag bij J&J-dochter Janssen Pharmaceutica voor hij in 2002 bij de Amerikaanse farmareus begon. Daar stond hij jaren aan het hoofd van de onderzoeksafdeling en de productpijplijn – een rol waarin hij ook de ontwikkeling van het coronavaccin leidde.

Mee aan de wieg

‘Na een rigoureus selectieproces zijn we zeer verheugd om Paul aan te kondigen als onze volgende ceo’, zegt Raj Parekh, de voorzitter van Galapagos, in een persbericht. ‘Gezien zijn uitzonderlijke wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring, uitgebreide netwerk en zijn inzicht in de assets en het potentieel van Galapagos, zijn wij ervan overtuigd dat Paul op unieke wijze gekwalificeerd is om Galapagos te leiden.’

Stoffels was ook betrokken bij de oprichting van Galapagos. En ‘als medeoprichter en bestuurslid in de beginjaren, begrijpt Paul onze roots en wie we vandaag zijn’, zegt aftredend ceo Onno van de Stolpe. ‘Ik ben ervan overtuigd dat Pauls strategisch en inspirerend leiderschap, evenals zijn diepgaande kennis over de sector en Galapagos, hem de juiste volgende ceo maken om waarde te creëren voor alle stakeholders, inclusief investeerders, aandeelhouders en patiënten.’

Grote uitdaging

De uitdaging is groot voor het beursgenoteerde bedrijf. Nadat het bedrijf met filgo­tinib, een experimenteel medicijn tegen reuma, geen goedkeuring had gekregen van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap en de ontwikkeling van een middel tegen longfibrose was stilgelegd, was het aandeel in vrije val. Maar ‘gesteund door een sterke financiële basis en de strategische samenwerking met Gilead, ben ik overtuigd van het uniek potentieel van Galapagos’, zegt Stoffels in het persbericht.