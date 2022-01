Voetbalmakelaar Mogi Bayat vandaag twee uur verhoord in dossier-Henrotay

Mogi Bayat, recent vervolgd in dossier Propere Handen, is woensdag ook twee uur lang verhoord in een ander groot voetbaldossier. Met name het dossier rond collega-makelaar Christophe Henrotay. In tegenstelling tot manager Herman Van Holsbeeck, intussen bijna een week in de cel, mocht Bayat na afloop wel gewoon huiswaarts.

’s Lands bekendste voetbalmakelaar werd woensdagnamiddag ontboden op de burelen van de Brusselse federale politie. Het ging volgens onze informatie om een gepland verhoor, in het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek naar wanpraktijken rond in- en uitgaande transfers bij Anderlecht. De Brusselse club waar Mogi Bayat jarenlang fungeerde als huismakelaar. Er was een tijd dat er amper een transfer werd gerealiseerd zonder dat Bayat op een of andere manier betrokken was.

Dat onderzoek rond al die transfers, gevoerd door onderzoeksrechter Michel Claise, loopt al sinds 2019 en spitst zich onder meer toe op die van Chancel Mbemba, Aleksandar Mitrovic en Youri Tielemans. Het dossier draait in hoofdzaak rond het handelen van makelaar Christophe Henrotay en de rol daarbij van ex-manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck. Zij zouden zich persoonlijk verrijkt hebben bij tal van dossiers, maar houden hun onschuld vol.

Na verhoor huiswaarts

Voor Van Holsbeeck werd het herverhoor vorige week een bittere pil. Na een nacht in de politiecel werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem prompt aanhield. Sindsdien zit hij in de gevangenis van Sint-Gillis.

Welke de concrete rol van Bayat in dit dossier is, blijft onduidelijk. Woensdagnamiddag diende hij zich dus samen met zijn advocaat Tom Bauwens aan voor verhoor. Na twee uur ondervraging mocht hij als een vrij man beschikken. Een voorleiding bij de onderzoeksrechter was nooit aan de orde Zijn advocaat bevestigt het nieuws maar wou woensdagavond inhoudelijk niets kwijt.