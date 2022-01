Historische inflatie doet Fed op rem staan

De Amerikaanse centrale bank wil de rente in maart voor het eerst sinds 2018 optrekken.

Terwijl de financiële markten met gespannen zenuwen toe­keken, heeft de Amerikaanse centrale bank (de Federal Reserve) woensdagavond bekendgemaakt dat ze ‘binnenkort’ – voor het eerst sinds 2018 – de rente zal verhogen, in een poging de snel ­oplopende ­inflatie (ondertussen 7 procent) te beteugelen. Op een concrete timing wil de Fed zich niet laten vastpinnen – en ze waarschuwt dat onder meer nieuwe virusvarianten de economische vooruitzichten op de helling kunnen zetten – maar ze denkt eraan om al bij de volgende bijeenkomst, op 16 maart, de rente te verhogen, zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een persconferentie die op de mededeling volgde.

In haar verklaring (en na twee dagen vergaderen) zegt de Fed dat de nakende renteverhoging ‘aangewezen is’, omdat de inflatie in de Verenigde Staten momenteel veel hoger is dan de doelstelling van de centrale bank (die normaal naar 2 procent inflatie streeft), terwijl de arbeidsmarkt ‘sterk’ staat. ‘Het aantal banen is de afgelopen maanden solide ­geweest en het werk­loosheidscijfer is aanzienlijk gedaald (tot minder dan 4 procent, red.)’, klinkt het.

De Amerikaanse centrale bank kondigde ook aan dat ze in maart wil stoppen met overheidspapier op te kopen, om de langetermijnrente te drukken. Om de Amerikaanse economie drijvende te houden tijdens de pandemie, heeft de Federal Reserve massaal overheidspapier opgekocht, waardoor haar balans is verdubbeld tot 8.900 miljard dollar. Maar na de renteverhoging wil de Fed haar balans beginnen af te bouwen. ‘De economie heeft niet langer aanhoudende hoge niveaus van monetaire beleidsondersteuning nodig’, zei Powell.

‘Het precieze tijdstip wordt ­besproken tijdens de volgende bijeenkomsten’, klonk het. Maar de sterk oplopende inflatie – de hoogste in bijna 40 jaar – lijkt nu toch het einde in te luiden van jarenlang (extreem) soepel monetair beleid in de VS.

Nerveuze markten

De geplande aankondiging en de vrees voor renteverhogingen door de Federal Reserve – en ook de geopolitieke spanningen rond Oekraïne – hadden de voorbije dagen heel wat nervositeit op de financiële markten veroorzaakt. Met als ­gevolg de slechtste beursmaand sinds het begin van de pandemie, analyseerde de zakenbank Goldman Sachs. De Nasdaq 100, waar de grote Amerikaanse techaandelen noteren, moest sinds november 15 procent inleveren. In de aanloop naar het besluit van de Fed herstelden de beurzen wel ­gedeeltelijk (met Microsoft op kop), maar verloren veel van die winst weer tijdens de persconferentie van Powell.

De hoge inflatie duurt ‘langer dan we dachten’, zei hij nog. Maar hij gaat (voorlopig nog) niet vol in de rem. ‘Ook andere factoren – zoals het herstellen van aanvoerketens – zullen bijdragen om de oplopende prijsstijgingen onder controle te krijgen’, klonk het.

