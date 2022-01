Navo overhandigt voorstellen aan Rusland met gebalde vuist

De Navo reikt Rusland diplomatiek de hand, ‘maar tegelijk bereiden we ons voor op het ergste’, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. ‘Actie tegen Oekraïne zal serieuze gevolgen hebben.’

De Navo heeft een reeks voorstellen op papier overgemaakt aan Rusland. Op een persconferentie zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, dat de weg uit de crisis rond Oekraïne diplomatiek moet zijn. ‘Wij willen vooruitgang boeken in de dialoog met Rusland. We hebben naar hun verzuchtingen geluisterd en hebben onze antwoorden, waar we het met de dertig Navo-landen over eens zijn, overgemaakt. Dat zijn allemaal punten waarop wij mogelijkheden zien voor vooruitgang. En zowel voor Rusland als de Navo is er veel ruimte om daar voordeel uit te halen.’

Hotline

In de voorstellen is sprake van gezamenlijke briefings over militaire oefeningen en nucleaire aangelegenheden in de Navo-Rusland Raad. Er moet ook een manier gevonden worden om cyberdreiging en dreiging vanuit de ruimte te doen afnemen, aldus Stoltenberg. ‘Net zoals manieren om incidenten in de lucht en op zee te voorkomen.’ Transparantie is daarbij van groot belang, zei hij. Want militaire oefeningen dreigen nu een dekmantel te worden om conflicten op te starten. ‘We hebben ook een ernstig gesprek nodig over wapenbeheersing, zowel voor nucleaire wapens als korte- en langeafstandsraketten.’

Stoltenberg wil de diplomatieke banden herstellen, zodat dat de Navo opnieuw zijn diplomatieke kantoren in Moskou kan openen, en Rusland hetzelfde kan doen in Brussel, waar de hoofdzetel van de Navo is. Toch maakte hij tegelijk gewag van een ‘hotline voor burgers, in geval van nood’.

‘Serieuze gevolgen’

Rusland wil dat de Navo de deur definitief dichtdoet voor een mogelijke toetreding, maar daar wil de Navo niet op toegeven. ‘Het is aan de Navo om te beslissen over de “open door policy” van de Navo. Wij respecteren de soevereine keuzes van landen. Zowel van zij die geen deel willen uitmaken van de Navo, zoals Finland en Zweden, als van zij die dat wel willen, zoals Oekraïne.’

Intussen gaat de troepenopbouw langs beide kanten onverminderd verder. De geschreven voorstellen werden daarom overhandigd met een gebalde vuist. ‘Rusland moet zijn troepen terugtrekken uit Oekraïne, Georgië en Moldavië. Ze zijn daar nu ontplooid zonder de toestemming van die landen.’ Daar voegde hij aan toe dat ook de Navo extra vliegtuigen en schepen inzet in de Zwarte Zee en dat de Nato Response Force binnen dagen kan ingezet worden en dat bijkomende troepen snel kunnen volgen. ‘Laat er geen enkele twijfel over bestaan dat wij de mogelijkheden hebben om al onze bondgenoten te beschermen en te verdedigen. Actie tegen Oekraïne zal serieuze gevolgen hebben.’