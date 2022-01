Klassen moeten niet meer in quarantaine, hebben ministers beslist

De ministers zijn dan toch tot een akkoord gekomen over de afschaffing van de quarantainemaatregelen in het onderwijs. Alleen wie positief test, moet thuisblijven. Al geldt er wel een uitzondering voor niet-gevaccineerde leerlingen in het secundair onderwijs. ‘Het onderwijs mag voorrang krijgen nu omikron minder zwaar doorweegt dan gedacht’, zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De nieuwe regels kort samengevat: • Alleen wie besmet is, moet thuisblijven. Volledige klassen moeten dus niet meer in quarantaine, wanneer er meerdere besmettingen plaatsvinden. • Wie thuis een hoogrisicocontact had, mag nog altijd naar school of naar de kinderopvang. Een quarantaine van tien dagen blijft wel verplicht voor leerlingen van het secundair, wanneer ze niet gevaccineerd zijn. • De CLB’s stoppen met contactopsporing op school. • Zelftests worden sterk aanbevolen. • Meerdaagse schooluitstappen zijn toegelaten, maar daar zijn zelftests in het bijzonder aangeraden.

‘Het virus raast door de samenleving en ook door het onderwijs’, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdagnamiddag nog in het Vlaams Parlement. 102 scholen in Vlaanderen zijn volledig gesloten door de quarantainemaatregelen. Om de druk van de ketel te halen, en op vraag van de scholen zelf, besloot de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om verschillende maatregelen te lossen. De studievoortgang kwam in het gedrang.

De belangrijkste afgeschafte maatregel is de regel van vier. Die stelde dat een klas in het basisonderwijs in quarantaine ging zodra er vier kinderen besmet waren geraakt. Vanuit het onderwijsveld klonk het al enkele weken dat de regel niet meer werkbaar is. De ministers hebben daarom beslist dat alleen wie besmet is, thuis moet blijven.

Voorts werd ook beslist om kinderen die een hoogrisicocontact hadden binnen het gezin, toch toe te laten op school en in de kinderopvang. Nu moesten zij thuis mee in quarantaine. In het secundair onderwijs geldt bij een hoogrisicocontact wel nog een verplichte quarantaine van tien dagen als de leerling niet gevaccineerd is.

De maatregelen gaan in principe meteen in, maar wie niet-besmette kinderen in quarantaine heeft, wacht beter eerst op een seintje van de school. Dat zei Weyts op Het journaal. ‘We hebben het akkoord net bereikt. Laat de scholen zich dus nu eerst even organiseren op deze nieuwe maatregelen’, zei hij.

Zelftests aanbevolen

Zelftests voor leerlingen worden zeer warm aanbevolen, maar blijven een verantwoordelijkheid van de ouders. Weyts had vooraf al aangegeven dat hij scholen niet wilde belasten met de taak om de zelftests uit te voeren. Bovendien rezen er vragen over privacy: ‘Het resultaat van zo’n test behoort tot de privacy van een kind.’

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) waren vragende partij voor de afschaffing van de quarantaineregels. Ze waarschuwden voor de impact van lesonderbrekingen en klaagden dat ze door de contactopsporing niet meer toekwamen tot hun kerntaak. De ministers hebben daarom besloten om de contactopsporing binnen de scholen te stoppen.

De minister van Onderwijs verdedigde de nieuwe maatregelen op Het journaal. ‘Bekijk het als een weegschaal’, zei hij. ‘In één schaal heb je de virologische risico’s en in de andere schaal heb je het recht op goed onderwijs.’ De minister stelt dat omikron minder zwaar doorweegt in de ziekenhuizen dan gedacht. ‘Dan kan je het onderwijs voorrang geven.’