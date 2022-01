Pia cruiset voortaan in auto op maat: ‘In haar onderbeentjes heeft ze nog weinig kracht’

In hogeschool Vives in Brugge heeft kleuter Pia uit Wilrijk een op maat gemaakte elektrische wagen ontvangen. Vlaanderen leerde ‘baby’ Pia kennen toen ze dankzij een grote solidariteitsactie gered kon worden van een ernstige spierziekte.

Een glanzend nieuwe speelgoedwagen van Mercedes, ondertussen naar smaak bekleefd met stickers: daarmee keerde de driejarige kleuter Pia woensdag terug naar huis. In kader van het Go Baby Go-project bouwde de Vives-hogeschool het wagentje helemaal om naar de noden van Pia. Zo werd het pedaal vervangen door een drukknop op het stuur. Het doel is om Pia toe te laten zich zelfstandig te verplaatsen.

‘Sinds de opstart van de medicatie heeft ze een heel goede ontwikkeling doorgemaakt. Pia heeft een goede controle over haar bovenlichaam, maar in haar onderbeentjes heeft ze weinig kracht’, vertelt moeder Ellen De Meyer. Sinds september gaat Pia naar school, in een rolstoel. ‘Ze doet het heel goed. Ze is enthousiast en heeft een grote drang naar zelfstandigheid. Op dat vlak is dit wagentje natuurlijk een verbetering.’

Voor het Go Baby Go-project werkt Vives al sinds 2016 samen met de University of Central Florida in de VS. Sindsdien bouwde de hogeschool al een dertigtal elektrische wagens om voor kinderen met een beperking. Dat gebeurt door studenten van de opleidingen zorgtechnologie, logopedie en ergotherapie, en met dank aan giften.