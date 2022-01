Is de cryptohype voorbij na de crash?

Bitcoin en Ethereum, de twee belangrijkste virtuele munten, kregen de voorbije dagen flinke klappen op de beurs. De beurs gaat de laatste dagen sowieso door erg woelig water gaat, dat is bekend. Maar de klappen voor de cryptomunten komen nog harder aan.





Is de cryptocrash een realitycheck, het einde van de hype, of is er iets anders aan de hand? Economiejournalist Pieter Van Maele legt uit.

