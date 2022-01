Ongecontroleerde SpaceX-raket crasht binnenkort op de maan

De raket die in 2015 een weersatelliet de ruimte instuurde, heeft een buitensporige koers en zal in maart dit jaar neerstorten op de maan. Het is de eerste keer dat er onbedoeld groot ruimteafval neerstort.

De Falcon 9-raket die door het ruimtevaartbedrijf SpaceX werd gelanceerd, zal op 4 maart neerstorten op het maanoppervlak. De raket bracht in 2015 het Deep Space Climate Observatory de ruimte in en had niet genoeg brandstof over om naar de atmosfeer van de aarde terug te keren, maar kon ook niet meer ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde en de maan. Daardoor volgde ze al jaren een ietwat chaotische baan. Dat meldt meteoroloog Eric Berger op de technologie site Ars Technica.

Niet zichtbaar

Die chaotische koers eindigt binnen enkele weken allicht op het maanoppervlak. De kans dat we de crash vanop de aarde zullen kunnen waarnemen is klein, omdat de raket waarschijnlijk langs de kant van de maan terechtkomt die wij niet zien.

Het stuk ruimteafval weegt ongeveer vier ton en zal met een snelheid van ongeveer 2,58 kilometer per seconde crashen. Precieze gegevens over waar en wanneer de crash zal plaatsvinden, zijn er nog niet. Dat komt omdat het zonlicht de raket lichtjes van de zon wegduwt, wat de plaats van impact kan beïnvloeden. ‘Deze onvoorspelbare effecten zijn erg klein, maar kunnen zich wel opstapelen de komende weken’, zegt Bill Gray, data-analist die de gegevens vastlegde, op zijn blog.

De lancering van een Falcon 9-raket in 2012. Foto: isopix

Het is volgens Gray de eerste keer dat ruimteafval onbedoeld de maan raakt. Wel werden eerder gecontroleerde crashes uitgevoerd. Zo liet het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa in 2009 een raket en satelliet op de zuidpool van de maan neerstorten om de materie die door de crash verplaatst werd, te analyseren.

Ook nu kan de crash nieuwe informatie opleveren. De satellieten rond de maan zullen waarschijnlijk niet op de juiste plaats staan om de impact live te observeren, maar kunnen achteraf wel de verse krater analyseren. Grote gevolgen zal de crash verder niet hebben.