Drie Belgische actrices genomineerd voor Césars

Als de sterren juist staan, krijgen de Césars, de Franse filmprijzen, bij de uitreiking op 25 februari een behoorlijk Belgische tintje. Drie Belgische actrices maken namelijk kans op het beeldje, zo blijkt uit de lijst genomineerden die woensdag werd bekendgemaakt.

De Brusselse Virginie Efira is genomineerd in de categorie beste actrice voor haar rol als non in Benedetta van Paul Verhoeven. Cécile de France dingt mee naar de César voor beste bijrol voor Illusions perdues van Xavier Giannoli. De Brusselse Salomé Dewaels ten slotte maakt kans om beste vrouwelijke belofte te worden, ook voor Illusions Perdues.

De 4.363 filmprofessionals die lid zijn van de Franse Academy hebben nu een maand de tijd om een keuze te maken tussen de 55 films, verdeeld in 24 categorieën. De Césars worden uitgereikt op 25 februari.

Illusions perdues, een bewerking van de gelijknamige roman van Honoré de Balzac, is genomineerd in vijftien categorieën en is daarmee koploper. Behalve Efira en Dewaels werd hoofdrolspeler Benjamin Voisin genomineerd in de categorie beste mannelijke belofte. De film maakt ook kans op een beeldje voor beste film en beste regie.

Benedetta is een Frans-Nederlandse film over Benedetta Carlini, een non in de 17de eeuw die intreedt in een Italiaans klooster en een relatie start met een vrouw. De film, gebaseerd op het historische non-fictieboek Immodest acts uit 1986 van Judith C. Brown, kon enkel de nominatie voor Efira wegkapen.

De rockopera Annette van Leos Carax, kan rekenen op elf nominaties. Onder meer hoofdrolspeler Adam Driver is genomineerd voor beste acteur. Hij speelt aan de zijde van Marion Cotillard in een eerder bizarre musical, geschreven en gecomponeerd door de rockband Sparks.