Denemarken lost alle coronamaatregelen in februari

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het officieel: alle coronamaatregelen in het Scandinavische land gaan in februari op de schop. Dat heeft premier Mette Frederiksen aangekondigd, maar de regering moet nog bevestigen.

Met de volledige terugkeer naar ‘normaal’ op 1 februari gaat Denemarken het verst van alle Scandinavische landen. Wellicht is een mondmasker dragen niet meer nodig en zullen er ook geen verplichte sluitingsuren zijn in de horeca. Opvallend: de versoepelingen komen er net op het moment waarop het land de besmettingsrecords breekt.

Dat de maatregelen afgeschaft zouden worden, hing al een tijdje in de lucht. Een Deense krant pakte dinsdagavond al uit met die plannen van de regering. Woensdagmorgen had hun minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke een brief over de nieuwe maatregelen gestuurd naar het parlement. Volgens die brief is de stap die het land nu zet in lijn met advies van hun expertengroep. Er restte enkel nog groen licht vanuit het parlement.

Omikron sust

De vijfde golf volgt in veel Europese landen dezelfde trends. De besmettingen stijgen spectaculair, maar het aantal ziekenhuisopnames stijgen niet even sterk. In Denemarken kreeg bovendien 60 procent van de bevolking al een boosterprik.

Die gerustheid vertaalt zich naar beleid. In het Verenigd Koninkrijk liet premier Johnson al heel wat coronamaatregelen varen. In Nederland hielden stijgende besmettingen een recente versoepeling ook niet tegen om af te stappen van de allerstrengste coronamaatregelen. België gaat binnenkort zijn barometer gebruiken, waarbij zelfs in code rood iets meer mag dan de huidige maatregelen.

Diezelfde curves sussen ook de Denen. Al is de Deense situatie toch niet helemaal hetzelfde. In het land worden de nieuwe besmettingen aangestuwd door een nieuwe subvariant, een ‘broertje van omikron’.