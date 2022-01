Vrijdag probeerden enkele antivaxers de auto van de Nieuw-Zeelandse premier, Jacinda Ardern, klem te rijden. Op de achtergrond is te horen hoe iemand ‘schaam je’ riep toen ze in haar auto stapte. De jongste weken is er een kleine toename van bedreigingen aan het adres van Nieuw-Zeelandse politici die betrokken zijn bij de beslissingen over de coronamaatregelen, maar Ardern is naar eigen zeggen niet bezorgd.