Met het stijgende aantal illegale feestjes dat komt bovendrijven, neemt de druk op Boris Johnson almaar toe. Als het rapport van topambtenaar Sue Gray aangeeft dat de premier de coronaregels heeft overtreden, en het parlement daarover heeft voorgelogen, kan Johnson het erg moeilijk krijgen. Om 13.00 uur krijgt het parlement de kans om hem te ondervragen, volg het debat hier live mee.

Aan het begin van de zitting staat Johnson nog even stil bij Bloody Sunday. Dat is zondag 50 jaar geleden.

Niet veel later gaat Labour in de aanval. Heeft hij gelogen voor het parlement? Oppositieleider Keir Starmer verwijt hem dat hij beloofde dat alle regels gevolgd werden tijdens de lockdown, maar dat uiteindelijk toch niet deed. Johnson bijt van zich af. ‘Met Labour zouden we nog steeds in lockdown zitten’, zegt Johnson. Hij focust zich liever op de succesvolle boostercampagne en economisch herstel, merkt hij op.

Karmer haalt aan dat de politie de situatie onderzoekt. ‘Op basis van bewijzen die ze nu hebben, vinden ze het voldoende om een onderzoek te starten. Beseft de premier hoeveel schade hij ons land aanricht?’

Dadelijk meer.