91 onderzoeken geopend tegen vermoedelijke relschoppers na coronabetoging

Op zondag 23 januari braken er in Brussel rellen uit tijdens de betoging tegen de coronamaatregelen. Het Brussels parket laat in een persbericht weten dat er elf gerechtelijke aanhoudingen zijn, waarvan acht meerderjarigen en drie minderjarigen.

De twee minderjarigen werden voor een jeugdrechter voorgeleid en werden in openbare gemeenschapsinstellingen voor jeugdbescherming geplaatst. De derde minderjarige werd vrijgelaten na verhoor door de politiediensten. Dat zegt het Brussels Parket. Er zijn ook al 91 onderzoeken geopend tegen vermoedelijke relschoppers van de coronabetogingen.

‘Eén meerderjarige werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel en werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank wegens feiten van gewapende weerspannigheid en het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp. Hij zal op 17 februari 2022 verschijnen voor de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel’, klinkt het.

De andere zeven meerderjarigen werden vrijgelaten na verhoor. ‘Diepgaander onderzoek naar de betrokkenheid van deze verdachten loopt nog en indien de feiten waarvan deze personen verdacht worden, bewezen kunnen worden, zal er een passend strafrechtelijk gevolg aan gegeven worden’, aldus het parket. ‘Het onderzoek wordt voortgezet, zowel met betrekking tot de verdachten die na verhoor werden vrijgelaten als met het oog op de identificatie van andere daders, met name via de analyse van videobewakingsbeelden.’

Politiegeweld

De Brusselse politie is ook een intern onderzoek gestart naar mogelijk politie­geweld tijdens de corona­betoging. Op beelden is te zien hoe een man hardhandig tegen de grond wordt gewerkt en enkele rake klappen van een agent krijgt. Wat er voor de beelden precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De man zelf zegt dat hij niets te maken had met de betoging. Daarover zegt het parket: ‘We herinneren eraan dat politiegeweld ook een van de vervolgingsprioriteiten van het parket is. Deze dossiers worden systematisch grondig onderzocht en wanneer blijkt dat de politie onevenredig geweld heeft gebruikt, wordt die ook vervolgd.’