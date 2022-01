Nog geen akkoord over afschaffen quarantaineregels op school door discussie over gratis zelftests

Er is voorlopig nog geen akkoord over de afschaffing van de quarantaineregels op school. De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs van het hele land hebben daarvoor vandaag nog iets meer tijd nodig. Onder meer de discussie over het al dan niet gratis ter beschikking stellen van zelftests is nog niet uitgeklaard.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels, de vakbonden en de experts raakten het er dinsdag in een vergadering al over eens: de quarantaineregels in het onderwijs hebben niet ...