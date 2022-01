Amazon stopt met betalen werknemers om positief te tweeten over bedrijf

De e-commercegigant lanceerde de controversiële pr-campagne vier jaar geleden, maar stopt daar nu mee na tegenvallende resultaten en scherpe kritiek.

Al sinds 2018 betaalde Amazon werknemers een klein bedrag om positieve berichten op sociale media te plaatsen. Het zogenoemde fulfilment centre ambassador-programma moest de groeiende kritiek op de werkomstandigheden bij de Amerikaanse internetreus counteren. Zo kwamen dat jaar voor het eerst verhalen naar buiten over werknemers in magazijnen (of fulfillment centers) die soms in flessen moesten urineren omdat ze geen plaspauze kregen. In 2011 doken al verhalen op van arbeiders die bij een temperatuur van 45 graden moesten doorwerken. Het bedrijf probeert ook al jarenlang te beletten dat er vakbonden worden opgericht.

Om ook eens wat positieve geluiden over het bedrijf te laten circuleren op de sociale media, besloot de directie om werknemers te betalen om positieve berichten op het internet te laten circuleren. Volgens bronnen binnen het bedrijf kregen ze daarvoor een extra vakantiedag en een bon ter waarde van 50 dollar cadeau.

‘De ambassadeurs moeten helpen om het publiek op te leiden over de werkelijke omstandigheden in de magazijnen’, zei Amazon hierover. Volgens het consortium van onderzoeksjournalisten Bellingcat betaalde de webwinkel op het hoogtepunt zo’n vijftig werknemers in de VS en Europa om dat te doen.

Twijfel over nut

Nu blijkt dat Amazon eind vorig jaar heeft besloten om de stekker uit het controversiële initiatief te trekken, zo meldt zakenkrant Financial Times. De directie van Amazon zou ontevreden zijn over het slechte bereik van de positieve tweets. Over het nut van de campagne zelf was ook twijfel ontstaan nadat internettrollen meermaals accounts op Twitter hadden opgericht waarmee ze zich vervolgens voordeden als Amazon-medewerkers. Zo tweette een zekere @AmazonFCHannah op 15 augustus 2019 dat ze ‘heel erg depressief was’, maar dat dat volgens haar ‘haar eigen schuld was, en niet die van Amazon’. Het account is intussen verdwenen van Twitter.

Andere internettrollen dreven dan weer systematisch de spot met de werknemers die zich lieten betalen om positief te tweeten over hun werkgever.

Virtuele rondleidingen

Alle sporen van het ‘fulfilment centre ambassador programma’ zijn intussen gewist van de website van Amazon. Tegen Financial Times laat de internetgigant weten hierover verder geen commentaar te willen geven.

Nieuwssite The Intercept bemachtigde vorig jaar nog een document waarin Amazon de strategie rond de campagne met positieve tweets uit de doeken deed. Daarin stond onder meer dat alle werknemers werden opgedragen om elke ‘leugen’ over Amazon die ze online zagen circuleren, meteen te ontkrachten. Die reacties moesten ‘kort, maar tegelijk heel vriendelijk’ zijn. Vooral op tweets van politici en vakbondsafgevaardigden moest kordaat gereageerd worden, tweets van journalisten moesten dan weer volstrekt genegeerd worden.

Intussen zou de internetgigant besloten hebben om vaker virtuele rondleidingen door zijn magazijnen te organiseren om buitenstaanders te overtuigen van de goede werkomstandigheden, zo meldt Financial Times nog. Amazon publiceerde maandag ook zijn allereerste publieke ‘veiligheidsverslag’ over zijn magazijnen. Daarin staat dat het aantal werkongevallen in 2020 met 43 procent was afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor.