Meer dan 200 nieuwe fauna en flora ontdekt langs Mekong

In de regio rond de Mekong in Zuidoost-Azië werden afgelopen jaar meer dan 200 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. Dat meldt het WWF in een nieuw rapport.

De nieuwe soorten werden ontdekt in de Mekong-regio, die zich uitstrekt over Vietnam, Thailand en Cambodja. Het merendeel bestaat uit planten, vissen en reptielen, maar er is ook één nieuw zoogdier ontdekt. De nieuwe soort aap is herkenbaar aan zijn lichtkleurige cirkels rond de ogen en krijgt de naam popa-langoer.

Een popa-langoer is het enige nieuwe zoogdier dat geregistreerd werd. Foto: AP

Het WWF benadrukt dat het belangrijk is om de biodiversiteit in de regio te beschermen, omdat een groot deel van deze diersoorten met uitsterven bedreigd is. ‘Veel soorten sterven uit nog voordat we de kans krijgen om ze te beschrijven’, zegt Yoganand, de regionale WWF-leider voor wilde dieren in de Mekong-regio. Hun habitat wordt er bedreigd door onder andere ontbossing, menselijke ziekten en illegale dierenhandel.

De nieuwe vondsten brengen het totaal van ontdekte dier- en plantensoorten in de regio op meer dan 3.000 sinds 1997. Die enorme biodiversiteit maakt van de regio een van de hotspots voor ontdekkingen van nieuwe soorten.