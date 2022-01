Rock Werchter en Tomorrowland zetten hun zinnen op Brussel met nieuw festival

Met Core krijgt Brussel een nieuw festival in het Ossegempark. Rock Werchter en Tomorrowland zetten er hun schouders onder.

Het is van 2019 geleden dat we in België nog een échte festivalzomer kenden. Organisatoren lijken er echter op te hopen dat het in 2022 wél van dat is. Rock Werchter en Tomorrowland slaan zelfs de handen in mekaar. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei organiseren zij het nieuwe tweedaagse ‘boetiekfestival’ Core in het Brusselse Ossegempark.

De organisatoren omschrijven Core als ‘een totaalervaring van muziek, kunst en natuur’: er komt een parcours van kunstinstallaties dat moet opgaan in de parkomgeving. Op artiesten is het wachten tot de ticketverkoop begint in februari, maar de line-up zou ‘eclectisch’ moeten worden, met onder meer indie, hiphop en electronica, gespreid over vier podia. Het festival mikt op 25.000 bezoekers per dag.

Samenwerking

Core - vernoemd naar een podium op Tomorrowland dat ook in een parkomgeving is opgesteld - wordt de eerste officiële samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland. Maar de banden tussen het Antwerpse dancefestival en Werchter-organisator Live Nation gaan verder terug, legt Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen uit. ‘We organiseren jaarlijks samen de Garden of Madness-concerten in het Sportpaleis, en in april doen we ook de Flanders Expo-shows van Charlotte De Witte. Ook achter de schermen hebben we mekaar altijd goed kunnen vinden. Toen er terreurdreiging was hebben wij bijvoorbeeld samen de metaaldetectoren gehuurd, en ook over de aanpak van de covid-maatregelen hebben we de koppen bij elkaar gestoken.’

Volgens Wilmsen vullen Rock Werchter en Tomorrowland mekaar uitstekend aan als organisatoren. ‘Voor Core betekent het dat meer pop- of indiedeel van de line-up geboekt zal worden door Live Nation, terwijl wij instaan voor de elektronische programmatie. Daarnaast verzorgt Tomorrowland de productiezijde, zoals decors, licht en geluid. Bovendien kunnen we elk onze eigen fans aanspreken voor dit nieuwe festival, dus ook op vlak van communicatie is er een meerwaarde.’

Wat met Couleur Café?

Zowel Rock Werchter als Tomorrowland maakten moeilijke jaren door vanwege corona-gerelateerde annulaties. Maakt het nieuwe festival deel uit van een economische inhaalbeweging? ‘Het is niet dat we hiermee ons jaar goed gaan maken’, reageert Wilmsen. ‘Het is vooral omdat we zin hebben in iets nieuws, en omdat we ervan overtuigd zijn dat dit zijn plek kan hebben in het festivallandschap.’

Toch is het Ossegempark geen onbekend terrein voor festivals. Couleur Café slaat er eind juni steevast zijn tenten op, en ook Brosella strijkt er half juli neer. Dat eerste festival zat vorig jaar al verveeld met de Arena5-concertreeks die Brussels Expo vorig jaar op nagenoeg dezelfde locatie organiseerde in samenwerking met het Luikse festival Les Ardentes. Nadien vroeg Couleur Café de stad een moratorium op concerten van zijn repertoire (urban, soul, r&b, reggae, world, electro en jazz) in de weken onmiddellijk voor en na het festival. ‘Er is overleg geweest met Couleur Café’, bevestigt Wilmsen. ‘Zo hebben we afgesproken dat we zullen kijken waar we kunnen samenwerken, en zal de opbouw van Couleur Café starten aansluitend op onze afbraak.’

De Brusselse burgemeester Philippe Close is vooral opgetogen dat het nieuwe festival ‘opnieuw zuurstof geeft aan de event-, cultuur- en hotelsector.’ De voorverkoop begint op 23 februari, maar wie wil kan zich vooraf registreren. Dagtickets zullen 67 euro kosten, weekendtickets 123 euro.