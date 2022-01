Hij stond jarenlang aan het hoofd van de Oostenrijkse vrouwenploeg, is ontgoocheld over hoe clubs gerund worden en gebruikt in zijn theorie foto’s van … vogels. Maak kennis met Dominik¬ Thalhammer, de Oostenrijkse coach die met Cercle 18 op 21 pakte. ‘We moeten durven toegeven dat we overgepresteerd hebben.’